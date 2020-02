Südtirol wurde zur zweiten Heimat

Werbach.Die Wirrungen des Zweiten Weltkriegs führten Irmgard, geborene Hofmann, und Horst Weber aus Werbach zusammen, an diesem Donnerstag feiern sie ihre diamantene Hochzeit. Die Bombennacht von Würzburg am 16. März 1945 hat eine besondere Bedeutung für das Ehepaar.

Horst Weber und seine Familie wurden wenige Stunden vor dem Inferno aus der Stadt nach Neubessingen in einen Ortsteil der unterfränkischen Stadt Arnstein, gebracht. „Es war eine turbulente Zeit für mich und meine Familie. Die Amerikaner marschierten in Deutschland ein, deshalb ging es für uns immer weiter rückwärts: zuerst von meiner Geburtsstadt Trier nach Luxemburg, nach Würzburg und weiter nach Neubessingen.“

Kennenlernen in der Schule

In dem kleinen Straßendorf, dem Geburtsort von Irmgard Weber, lernten sich der heute 84-Jährige und seine spätere Frau kennen.

Erstmals Notiz voneinander nahmen die beiden in der Schule. In der Jugendzeit wurden sie dann ein Paar. Dass die beiden tatsächlich heirateten, war alles andere als selbstverständlich. Zunächst mussten sie über drei Jahre eine Fernbeziehung führen. Horst Weber bekam eine Anstellung als Schreiner bei den Vereinigten Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim und pendelte fortan mit dem Motorrad an den Wochenenden über 80 Kilometer in die unterfränkische Heimat.

Die unterschiedlichen Konfessionen der beiden war eine weitere Hürde: „Unsere Familie war katholisch, die von Horst evangelisch. Meine Mutter war deshalb gegen die Verbindung. Wir haben uns aber durchgekämpft“, sagt die 81-jährige Irmgard Weber. Für die Eltern von Horst Weber war die Beziehung weniger problematisch. Auch die beiden weiteren Söhne haben eine Frau katholischen Glaubens geheiratet.

In einem Kloster in Hammelburg gingen die beiden den Bund der Ehe ein und feierten nach der kirchlichen Trauung gemeinsam mit Freunden und Verwandten ein großes Fest. Danach begann der Lebensabschnitt in Tauberfranken. Die beiden ersten Söhne Gerhard und Sigfried wurden geboren. 1964 entstand mit viel Eigenleistung das Haus der Familie. Fünf Jahre später kam der jüngste Sohn Martin dazu.

Gemeinsame Amerikareisen

Urlaube haben einen besonderen Stellenwert für die Webers. Sie fahren seit über 40 Jahren nach Südtirol. „Ich liebe die Obstblüte, die dort zu erleben ist. Das Klima ist auch ganz anders als hier, und mit den anderen Urlaubern dort bildet man sowas wie ein kleines Dorf“ schwärmt Irmgard Weber. 1991 bereisten die Webers mit dem ältesten Sohn Gerhard die amerikanische Westküste.

Der Trip gefiel der Familie so gut, dass sie nur ein Jahr später ein paar Wochen an der Ostküste verbrachten. Auch die sechs Enkel genossen das Reisen mit ihren Großeltern. „Wir haben immer zwei mitgenommen. Alle erinnern sich heute noch gerne an diese gemeinsame Zeit“, sagt Irmgard Weber.

Ein gemeinsames Hobby von Irmgard und Horst Weber war und ist das Wandern. An den Wochenenden legten sie bis zu zehn Kilometer zurück. Das ist heute aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, die beiden verbringen aber nach wie vor so viel Zeit wie möglich in der Natur. Dass sie und ihr Mann seit 60 Jahren verheiratet sind, bedeutet Irmgard Weber sehr viel: „Es ist etwas ganz Besonderes für uns. Ich habe sechs Geschwister, nur zwei von ihnen durften wie ich dieses besondere Fest feiern.“

Feier im kleinen Kreis

Im kleinen Kreis werden die Webers am Samstag ihre diamantene Hochzeit mit einem Wortgottesdienst in der Liebrauenkapelle feiern. Für die nächsten Jahre wünschen sie sich „schöne und einigermaßen gesunde Jahre“: Ich hoffe, dass wir noch einige Zeit in Urlaub fahren können“, sagt Irmgard Weber.

