Stellvertretende Ratsschreiberin

Werbach.Verwaltungsmitarbeiterin Verena Bopp wurde am Dienstag vom Gemeinderat einstimmig zur stellvertretenden Ratsschreiberin zum 1. Januar 2020 bestellt.

Bürgermeister Ottmar Dürr überreichte ihr die entsprechende Urkunde und beglückwünschte sie zum neuen Amt.

Grundbucheinsichtsstelle

Im Zuge der der Grundbuchreform hat die Gemeinde Werbach eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet. Dadurch ist es für Personen mit berechtigtem Interesse weiterhin möglich, vor Ort Einsicht in das elektronische Grundbuch zu nehmen und daraus Abschriften erstellen zu lassen. Weiterhin ist der Ratsschreiber befugt, Unterschriftsbeglaubigungen vorzunehmen. Derzeit ist Tobias Schwarzbach Ratsschreiber der Gemeinde Werbach, Edeltraud Both seine Stellvertreterin. Both wird jedoch zum 1. Januar 2020 in Altersteilzeit gehen, weshalb ihre Stelle neu zu besetzen war. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019