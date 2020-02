Sogar Angela Merkel gab sich die Ehre

Als rundum gelungen kann der Bunte Abend in Gamburg bezeichnet werden. Viel Schwung und unterhaltsame Beiträge kennzeichneten das Programm.

Gamburg. Der Abend begann mit einem geheimnisvollen Auftritt einer berühmten Persönlichkeit, so hatte es jedenfalls den Anschein. Mehrere Elferräte hatten sich als Bodyguards verkleidet und beschützten Anett Welde, die als Angela Merkel eine Ansprache an ihr Volk hielt.

30 Jahre nach dem Fall der Mauer war das natürlich ein passendes Thema und leitete zum Prinzenpaar Melina I. und Clemens I. über.

Während die Prinzessin aus Nassig stammt und dort als campende Autonärrin bekannt ist, ist der Prinz ein waschechter Sachse, der nach der Wende einfach „rüber gemacht“ hat und nun als Altenpfleger hier sein Geld verdient.

Beide wollen „bis Aschermittwoch Frohsinn in Gamburg“ verbreiten, wie sie in ihrer Proklamation erklärten.

Und nachdem das letztjährige Prinzenpaar Katharina Martin und Matthias Weiß am 11.11. berufsbedingt nicht in Gamburg sein konnte, wurden sie eben nun beim Bunten Abend von Moderator Rainer Bethäuser mit viel Beifall und Dankesworten verabschiedet.

Stimmung in der Halle

Den Reigen an Wortbeiträgen eröffnete Christine Harff als „Räp‘le“. Ihr vergebliches Flehen um Einlass an der Haustür ihres Liebsten in der „Wolkenstraße 7“mit gutem deutschen Rap sorgte gleich für Stimmung in der Halle. Die Minigarde mit ihren grünen Kostümen hatte zum Glück schon vorgesorgt und das Eis zwischen Publikum und Bühne gebrochen.

Martialisch kamen die Stahlberghüpfer aus Uissigheim daher. Das Männerballett begab sich ins alte Griechenland und verführte mit Sirtaki und Alexis Zorbas in eine andere Welt.

Dabei wechselten sich Akrobatik und verführerischer Tanz ab, so dass es nie langweilig wurde.

Mit dem Mauerfall und den Konsequenzen beschäftigte sich der Wortbeitrag von Anett Welde und Angelika Martin zusammen mit Timo Martin als Moderator in einer fiktiven Talkrunde.

Der Austausch von Plattheiten, was im Osten oder im Westen besser war, entwickelte sich zu einem echten Zweikampf. „Wir waren unserer Zeit weit voraus in Sachen Nachhaltigkeit. Der Trabi konnte sowohl in der Altpapiertonne als auch im Gelben Sack entsorgt werden“, nahm Welde Bezug auf die aktuelle Diskussion um das Recycling von Autos.

Die beiden Damen hatten noch einen zweiten Auftritt als reifere Bräute, die sich vor ihrer jeweiligen Hochzeit in der Toilette treffen und so herrlich über das andere Geschlecht herzogen. Sie hatten schon mehrere Männer auf dem Gewissen und deshalb den guten Rat: „Ehe kann zu Scheidung führen“ mitgebracht.

Mitreißende Tänze

Die Uissemer Damen entführten als „Mädels von der Höh“ in die 80er und 90er Jahre. Ihr Tanz war sowohl vom Rhythmus als auch von der Choreografie her mitreißend. Voll aus dem Leben berichtete Hofnarr Alexander Drach. Er sei mit Prinz Clemens I. auf Prunksitzung in Reicholzheim gewesen und beschrieb sehr ausführlich den Heimweg der beiden, obwohl er sich dank des vielen Alkohols eigentlich an nichts mehr erinnern konnte. Es war einfach herrlich, ihm zuzuhören. Dabei entwickelte sich ein kleiner Privatkampf zwischen Drach und dem Musiker Hannes, der öfter einmal einen Tusch spielen sollte, damit die Gäste im Saal auch wüssten, wann sie lachen sollen. Das Zusammenspiel der beiden wird bestimmt bis zum nächsten Bunten Abend am kommenden Freitag noch perfektioniert werden.

Zusammen mit Alexander Schwägerl berichtete er später vom Leben einer Drohne in einem Bienenstock, herrlich angezogen in einem Bienengewand. Mit dem Dorfgeschehen beschäftigten sich Jürgen Schwägerl und Jürgen Herbach als „Wassermeister“. Ihr humorvoller Blick auf das Dorfgeschehen des letzten Jahres schweifte die FKK-Bader in der Tauber im Sommer in der Nacht genauso wie die Blitzer auf der Straße nach Niklashausen, bei dem eine Frau innerhalb von zwei Stunden dreimal geblitzt worden sei.

Ein weiteres Thema waren die wenigen Kandidaten für die Kommunalwahl. Es gab praktisch genauso viele Kandidaten für den Gemeinderat wie Sitze. Ähnlich sieht es derzeit mit den Posten beim Sportverein aus, die bei der nächsten Wahl im Frühjahr ebenfalls neu besetzt werden müssen. Wer kommt und sich bewirbt, bekomme bestimmt einen Posten.

Tänzerisch glänzten sowohl die Gamburger Prinzengarde als auch die Wolfsgarde der Hordemer Wölfe. Gern gesehene Gäste sind seit Jahren die Erftalhüpfer. Das Männerballett zeigte in seinem „tanzenden Klassenzimmer“ den Alltag in der Schule, gepaart mit vielen akrobatischen und tänzerischen Einlagen. Nicht nur hier ertönte das Wort „Zugabe“ des öfteren.

Zugaben verlangt

Auch bei der Schlussnummer, der „Gamburger Puppenkiste“, wurde nach einer Zugabe verlangt. Es war auch zu spaßig, wie sich die Männer als Marionetten auf der Bühne bewegten und aus dem Dorfgeschehen erzählten. Da war viel Feinarbeit notwendig, damit die Männer so gekonnt als Figuren an Seilen über die Bühne hüpften. Kein Wunder, dass die Gäste im Saal standen und der Beifall nicht enden wollte, als es zum großen Finale überging. Danach feierte man sich und die Fastnacht noch lange an der Bar und im Saal. Fastnacht kann eben sehr verbindend sein.

