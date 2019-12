Sehnsucht nach Frieden in der Welt

Werbach.Mit klassischen Weihnachts- und Adventsweisen sowie modernen Lied- und Instrumentalbeiträgen boten über 140 Akteure beim Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Martin eine große Vielfalt ihres musikalischen Könnens. Einmal mehr zauberte das Adventskonzert der Werbacher Vereine ein Lächeln auf die Gesichter der zahlreichen Besucher.

Das Jugendblasorchester eröffnete mit den traditionellen Melodien „Macht hoch die Tür“ sowie „Tochter Zion“. Danach folgten die wohlklingenden, weihnachtlichen Liedvorträge des Männergesangvereins Werbach, „Jetzt fangen wir zu singen an“ und „Das ist die stillste Zeit im Jahr“, beides arrangiert von Dieter Bender. Beim Auftritt des katholischen Kirchenchors Werbach mit dem Klarinetten- und Saxofon-Ensemble der Musikschule erklangen das im englischen Sprachraum popluäre „In das Warten dieser Welt“ sowie „Herr, ich komme zu dir“.

Einen besonderen Hörgenuss waren die Instrumentalvorträge des Blechbläser- sowie des Querflöten-Ensembles mit technisch anspruchsvollen solistischen Beiträgen von Nella Metzger und Chaya-Shirin Hörner, jeweils mit Klavierbegleitung. Sowohl dabei als auch bei den Vorträgen der Musikkapelle Werbach sowie des Blasorchesters Welzbach-Tauber wurden – auch Dank der hervorragenden Akustik der Pfarrkirche – die unterschiedlichen, reizvollen Klangfarben der Instrumente gekonnt in Szene gesetzt. Zum Vortrag kamen unter anderem „Benedictus“ (J. Haydn) durch die Musikkapelle Werbach sowie die Ouverture der „Feuerwerks-Musik“ und „I’ll be there“ durch das Blasorchester Welzbach-Tauber.

Passend zur Adventszeit und dem Wunsch nach Frieden war der Liedvortrag „O Heiland reiß die Himmel auf“ des katholischen Kirchenchors Werbachhausen. Dem folgte „Lord of the dance“ aus Irland, eine musikalische Geschichte, die vom Kampf der guten gegen die bösen Mächte erzählt. „May the Lord send angels“ sowie „Heaven is a wonderful place“ lauteten die musikalischen Botschaften des Chors „Sound of Joy“, der anschließend im Zusammenspiel mit dem Blasorchester „O God, our help in ages past“ intonierte.

Das musikalische Finale des Konzertes war dem weltweiten Wunsch der Menschen nach Frieden gewidmet. Dieter Oxenknecht-Kuhn dankte allen Teilnehmern für deren Engagement für ein unvergessliches Konzert. In seiner kurzen Ansprache verwies er auf das unschätzbare Glück der Menschen in Europa, die seit Jahrzehnten in Frieden lebten, während in vielen Regionen der Erde Krieg und Flucht den Alltag bestimmen. Dazu passend sangen die Konzertbesucher zu den Klängen des Blasorchesters, unterstützt durch „Sound of Joy“, die Europa-Hymne „Freude, schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven und verliehen damit ihrer Hoffnung nach Frieden in der Welt Ausdruck.

