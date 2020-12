Satzung ist auch eine Form der Anerkennung

Werbach.Ein Thema in der öffentlichen Sitzung des Werbacher Gemeinderats war die Verpachtung des Fischwassers Welzbach und Maisenbach. Zudem ging es um die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger.

Fischwasser-Verpachtung

Zur Verpachtung des Fischwassers erläuterte Tobias Schwarzbach vom Hauptamt, die bestehenden Pachtverträge für die Gewässer Welzbach und Maisenbach endeten am 31. Dezember. Alle bisherigen Pächter hätten Bereitschaft signalisiert, auch ihre Fischwasserstrecke behalten zu wollen.

Pächter des Welzbachs war bisher der Angelsportverein Werbach auf einer Gesamtlänge von zirka 10,4 Kilometern.

Vom Gemeinderat wurde 2020 die Reduzierung des Pachtzinses von jährlich 707,20 Euro auf 250 Euro beschlossen, so Schwarzbach. Denn das Fischwasser sei aufgrund des vermehrten Vorkommens des Bibers nur eingeschränkt nutzbar. Vorgeschlagen werde, am Pachtzins im neuen Vertrag festzuhalten.

Pächter des Maisenbach-Fischwassers ist momentan Hartmut Lang (Gamburg). Der Bach selbst habe auf Gemarkung Gamburg eine Länge von etwa 1700 Metern und sei als Fischwasser praktisch nicht nutzbar, so der Hauptamtsmitarbeiter weiter. Der Pachtzins betrage jährlich 30 Euro. Auch hier schlage die Verwaltung die Beibehaltung vor.

In einer Sitzungsunterbrechung berichtete Winfried Wamser vom Angelsportverein über den aktuellen Zustand und Änderungen der Fischgewässer, „Es ist nicht mehr so wie früher“, sagte er. Wamser bestätigte, dass die von Albrecht Rudolf in die Debatte gebrachten Gedanken zum Schutz der Pächter wie eine Ausstiegsklausel im Pachtvertrag verankert seien. Der Gemeinderat stimmte der Neuverpachtung wie vorgestellt einmütig zu.

Beim Thema „Feuerwehrentschädigungssatzung“ erklärte Bürgermeister Ottmar Dürr, dass diese in der Kommune neu sei. Man habe sich über einen längeren Zeitraum damit beschäftigt.

Rudolf empfahl, dass man die vorgeschlagenen Beträge für die jeweiligen Kommandanten und deren Stellvertreter zusammenfassen möge. Diese sollten sich nach Aufwand einigen, wem welcher Anteil zukomme.

Der Bürgermeister erklärte, man wolle die Regelung nach zwei Jahren gemeinsam mit dem Gremium und den Feuerwehrführungen nachbetrachten.

Michael Zwingmann begrüßte, dass die Feuerwehrentschädigungssatzung zustande gekommen sei. Diese sei auch Dank für ehrenamtliche Tätigkeit. Nicht außer Acht gelassen werden solle, diese immer auf den neuesten Stand zu bringen. Das sagte Dürr zu.

Weiter listete der Bürgermeister die verschiedenen Beträge für die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Werbach auf. Das Gremium beschloss die vorgelegte Satzung einstimmig. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020