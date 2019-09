Saison auf nächstes Jahr verschoben

Niklashausen.Zahlreiche Anfragen zur kleinen Theatersaison im November hatte die Theatergruppe Niklashausen bereits. Doch der geplante Premierentermin am Samstag, 2. November, muss abgesagt werden, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit.

„Alle weiteren Aufführungen im November müssen ebenfalls entfallen, da sich kurzfristig ein personeller Engpass ergeben hat“, heißt es weiter.

Keine leichte Entscheidung

Die Theatergruppe habe sich die Entscheidung, die Aufführungen komplett abzusagen, nicht leicht gemacht. Man habe alle trotz allem Bemühen keinen Ersatz finden können. Selbst ein anderes Stück sei in Erwägung gezogen worden, doch dies sei in der Kürze der Zeit nicht zu realisieren gewesen. Die Theatergruppe plant aber bereits für 2020, damit sich im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Niklashausen wieder der Vorhang heben kann, heißt es abschließend in der Mitteilung. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019