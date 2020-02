Sänger waren sehr aktiv

Böttigheim.Die Mitglieder des Gesangvereins Klangfarben Böttigheim trafen sich im Sitzungssaal des Rathauses zur Generalversammlung. Zuvor feierte der Chor den Gedenkgottesdienst mit Pfarrer Don Stefan Vuletic in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Hierbei wurde besonders der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Zur feierlichen Gestaltung des Gottesdienstes trug der Gesangverein mit neu einstudierten Liedern unter Leitung von Dirigentin Eleonore Kein bei.

Vorsitzender Robert Müller eröffnete die Versammlung. Nach einem kurzen Überblick über das Vereinsjahr forderte er alle Anwesenden auf, neuen Sängerinnen und Sängern zu werben, um den Fortbestand des Vereins langfristig zu sichern. An die Aktiven richtete er die Bitte, sich bei sämtlichen Aktivitäten des Vereins als Helfer zu beteiligen.

Schriftführerin Marlene Menig blickte auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr zurück. Wieder gut an kam das traditionelle Lakefleischessen im Hof von Herbert Weber. Diesmal kamen noch mehr Besucher aus nah und fern. Im März trugen die „Klangfarben“ beim „Chorfestival“ in Werbach gekonnt drei Lieder aus ihrem Repertoire vor. Auch das mit dem Musikverein organisierte „Gig der Blasmusik“ in der voll besetzten Frankenlandhalle war ein voller Erfolg.

Höhepunkt des Jahres war das Fest zum 95-jährigen Bestehen des Gesangvereins mit neun Gastchören, dem Frühschoppen samt Mittagessen und Ehrungen. Weitere Aktivitäten waren im August der gut angenommene Vereinsausflug in den Steigerwald sowie die Beteiligung am Patronatsfest St. Martin in Helmstadt, wo der Chor vier Lieder vortrug. Krönender Jahresabschluss war der traditionelle melodische Adventsbasar auf dem Marktplatz.

Marlene Menig informierte über geplante Aktivitäten: Wegen der Renovierung der Frankenlandhalle kann der Chor in diesem Jahr keinen Liederabend veranstalten. Da dieser aber zu mehreren Veranstaltungen in der Umgebung eingeladen ist, sollten die Proben weiterhin gut besucht werden. Vorgesehen sind ein Ausflug sowie im Dezember in Kooperation mit dem Musikverein neben der Organisation des melodischen Adventsbasars ein Benefizkonzert zugunsten der Innenrenovierung der Pfarrkirche.

Kassier Horst Bartsch stellte die Zahlen und Fakten des Geschäftsjahrs 2019 vor. Erfreulicherweise konnte der Verein wieder ein positives Ergebnis verzeichnen.

Dirigentin Eleonore Klein dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und hob das hohe Engagement hervor. Sie lobte das inzwischen gute Niveau des Chorgesangs der „Klangfarben“ und bat um kontinuierlichen Besuch der Chorproben. Außerdem sollten weiter neue Sänger geworben werden.

Zweiter Bürgermeister Peter Klingler überbrachte die Grüße von Bürgermeister Heiko Menig sowie der Gemeinderäte und informierte über die Sanierung der Frankenlandhalle. Dankenswerterweise waren viele Helfer aus allen Vereinen bereits beim Ausräumen und den ersten Arbeiten zur Stelle, lobte er. Weiterhin betonte er, dass der Gesangverein tief in der Gemeinde verwurzelt sei und das kulturelle und gesellschaftliche Leben stärke. Die Marktgemeinde trage ihren Teil zur Stärkung des Vereinslebens in Böttigheim bei durch eine kostenlose Überlassung des Rathaussaals für Proben und andere Veranstaltungen.

Abschließend verteilte Robert Müller an die Mitglieder den Terminplan und bedankte sich bei allen Helfern sowie Sponsoren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020