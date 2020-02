Für den Bebauungsplan „Oberes Tor links der Straße III“ hat der Gemeinderat Änderungen und die erneute Auslegung beschlossen.

Werbach. Nachdem der Gemeinderat im Oktober 2019 beschlossen hatte, den Bebauungsplan für 26 neue Bauplätze am nördlichen Rand von Werbach aufzustellen, ging die erste Fassung an die Träger öffentlicher Belange und wurde vom 4. November bis zum 4. Dezember 2019 öffentlich ausgelegt. Die daraufhin eingegangenen Stellungnahmen wurden nun vom Planungsbüro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim eingearbeitet, und der Gemeinderat musste diesen Änderungen zustimmen, bevor die Planung nochmals öffentlich ausgelegt wird.

Tempolimit auf L 506

Es gibt „eine riesige Nachfrage nach Bauplätzen“, hatte Bürgermeister Otmar Dürr in der Sitzung die Notwendigkeit für das Baugebiet benannt. Das alte Neubaugebiet mit rund 70 Bauplätzen im Kernort Werbach sei fast vollständig bebau, t und auf die noch freien Grundstücke im Ort habe die Gemeinde keinen Zugriff, da sie sich in Privatbesitz befinden.

Um zum neuen Baugebiet zu kommen, wird ein Anschluss an die Landesstraße 506 erfolgen. Hier wird in Zukunft Tempolimit von 70 Stundenkilometern gelten. Das soll den Ort vom Durchgangsverkehr entlasten und so für mehr Ruhe sorgen. Außerdem ist ein Lärmschutzwall geplant, der den Straßenlärm vom Wohngebiet fernhalten soll. Albrecht Rudolf regte an, dass eine Überwachung des Furtackerweges vorgenommen wird, damit dort zukünftig keine Autos mehr parken und den Verkehrsraum verengen. Die Straße wird mit einer Breite von sechs Metern geplant. Für jede Wohneinheit sind zwei Stellplätze geplant, so sollen die neuen Bauherren verpflichtet werden, auf ihren Grundstücken zu parken und den öffentlichen Straßenraum freizuhalten.

Außerdem ging es um den Beschluss über die Finanzplanung der Gemeinde für die Jahre 2019 bis 2023. Eigentlich war dieser Beschluss schon mit der Verabschiedung des Haushalts getätigt worden, allerdings nicht als eigener Tagesordnungspunkt. Durch die Umstellung der Haushaltsberechnung von der Kameralistik auf die Doppik sei dies zwingend notwendig, hatte das Kommunalamt in Tauberbischofsheim gerügt. Zusammen mit der Aufforderung zum gesonderten Beschluss hatte man noch 19 weitere Änderungswünsche und Anregungen geschrieben.

Das sei eindeutig zu viel, fand Albrecht Rudolf. Obwohl es nur um einen formellen Beschluss ging, wollte er nochmals eine Diskussion über den Haushalt der Gemeinde führen. Ratskollege Michael Zwingmann konnte bremste und Bürgermeister Dürr sowie Kämmerer Michael Ank stellten fest, dass bei der Aufstellung des Haushaltes alles mit rechten Mitteln zugegangen sei.

Finanziell am oberen Limit

Wir befinden uns finanziell am oberen Limit“, gab Dürr zu, weil die freie Finanzspanne mit rund 85 000 Euro in diesem Jahr sehr gering ist. Trotzdem habe es keine Probleme mit der Genehmigung des Haushalts gegeben.

Dürr musste sich dann aber doch noch heftig wehren. Gemeinderat Andreas Rösler warf ihm vor, dass zu viele Punkte der Gemeinderatssitzung im nichtöffentlichen Teil behandelt würden. Er sprach von „Hinterzimmerpolitik“, was Dürr weit von sich wies. „Was Sie hier vortragen, ist mir in meiner ganzen Amtszeit noch nicht passiert“, sagte Dürr und zeigte auf, dass nur solche Dinge nichtöffentlich beschlossen werden, die durch die Gemeindeordnung gedeckt sind. Ansonsten handle es sich um Informationssitzungen oder um Unterbrechungen der nichtöffentlichen Sitzung.

Nadine Ries regte an, dass die Fraktionen zukünftig noch mehr darauf achten sollten, was im öffentlichen und was im nichtöffentlichen Teil behandelt wird. Bürgermeister Dürr kündigte an, dass bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 3. März mindestens ein Punkt veröffentlicht wird, für den die Nichtöffentlichkeit entfallen ist. So werde er auch in Zukunft verfahren.

