Reliquien von Heiligen in den Altar eingesetzt

Die Arbeiten zur Innenrenovierung der Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ in Böttigheim sind abgeschlossen. Dies wurde mit der Altarweihe durch den Bischof von Würzburg, Franz Jung, gefeiert.

Böttigheim. Den Festgottesdienst zelebrierten neben Jung der Liturgiereferent Dr. Stephan Steger, Pater Mallawarapu ocd und Ortspfarrer Stefan Vuletic. Dabei setzte der Bischof zu Beginn der Weihe in den Altar Reliquien der Heiligen Euganius, Benedictus und Urbanus sowie der Heiligen Restituta ein. Sie sind die Zeugen der Verbundenheit zwischen Christus und allen Glaubenden. Anschließend besprengte der Bischof den Altar mit gesegnetem Wasser und salbte ihn mit Chrisam.

Die Zeremonie fand mit der feierlichen Beräucherung des Altars mit Weihrauch ihren Höhepunkt. Dabei sprach der Bischof das Weihegebet. Nach der Reinigung des Altars wurde dieser eingedeckt. Zudem entzündete man die Altarlichter und setzte den Gottesdienst mit der Eucharistiefeier fort.

Im Anschluss zogen die Gläubigen in einem Festzug zusammen mit den Böttigheimer Musikanten zu einem Empfang mit Bischof Jung in die Frankenlandhalle ein. Pfarrer Don Stefan richtete seinen besonderen Dank an die Ministranten, die Mesnerin Gerda Rüger, Diözesanmusikdirektor Gregor Frede, der die Orgel gespielt hatte, sowie an Sopranistin Charlotte Emigholz für den gelungenen Ablauf des Gottesdienstes. Weiter lobte er die Kirchenverwaltungsmitglieder und alle Helfer sowie die Mesnerin, welche die Renovierung durch ihr oft viele Stunden umfassendes Engagement unterstützt haben.

Im Jahr 2000 wurde die Kirche außen renoviert, die bislang letzte Innenrenovierung erfolgte Anfang der 1980er Jahre. 2014 beschlossen die Kirchenverwaltungsmitglieder, das Gotteshaus innen zu renovieren. Im Juli überzeugten sich Diözesanbaumeister Cesare Stefano Augusto und Theo Öchsner vom kirchlichen Bauamt vor Ort von der Notwendigkeit der Maßnahme. Nach Erhalt des Baufallberichts im November 2014 ermittelte das Architektenbüro Bernd Müller aus Burgrothenfels die Gesamtkosten der Renovierung. Da die Diözese erst für 2019 und 2020 einen Zuschuss gewähren konnte, mussten der Beginn der Arbeiten auf das Jahr 2018 verschoben werden.

Die Kostenschätzung von 2015 (593 845 Euro) musste 2018 auf 653 233 Euro erhöht werden. Im Juli 2018 begann die Renovierung. Die Pfarrgemeindemitglieder halfen fleißig beim Ausräumen des Inventars mit. Wegen nicht vorhersehbarer, aber notwendigen Arbeiten steigen die Kosten auf gut 750 000 Euro.

Pfarrer Don Stefan dankte allen privaten Spendern für ihre Unterstützung. Anerkennung sprach er ebenso den Verantwortlichen der Diözese aus, die bislang 400 000 Euro für das Projekt bewilligt haben. Weiter bedankte sich der Redner bei der Gemeinde Neubrunn für den Zuschuss von 60 000 Euro und für die Bereitschaft, die Kosten für die Renovierung der Orgel in Höhe von 32 500 Euro zu übernehmen, bei der Bayerischen Landesstiftung München, die 20 000 Euro zugesagt hat, und beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege für die von diesem beigesteuerten 20 000 Euro.

Die Pfarrei hat bis jetzt neben den Eigenleistungen zirka 200 000 Euro aufgebracht. Um die ausstehenden Rechnungen bezahlen zu können, hofft sie auf weitere Zuschüsse seitens der Diözese und auf Spenden.

An der Renovierung waren über 20 Unternehmen beteiligt. Für die Gesamtplanung war das Architektenbüro Bernd Müller zuständig. Architektin Annette Kollmann hat die Renovierung mitgeplant und begleitet. Für die Elektroarbeiten war Erich Roos vom Ingenieurbüro Schätzlein aus Uettingen zuständig. Bildhauer Kurt Grimm aus Kleinrinderfeld hat den Ambo, den Kredenztisch, Osterleuchter und zwei Altarkerzenständer sowie den bestehenden Altar mit neuen Elementen versehen. Die Firma Orgelbau Weiss aus Zellingen wird die Orgel restaurieren.

Wie betont wurde, standen Diözesanbaumeister Cesare Augusto Stefano, Klaus Zaschka vom Bauamt und Dr. Jürgen Emmert vom Kunstreferat während der Renovierungszeit der Pfarrgemeinde mit Rat und Tat zur Seite. Während der Bauphase waren die Kirchenbänke bei Familie Sigrid Heim untergebracht. Gottesdienste feierten die Gläubigen an Sonn- und Feiertagen in der Frankenlandhalle. Dafür sprach der Redner der politischen Gemeinde seinen dank aus. ank

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019