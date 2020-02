„Pension Schöller“eröffnet in Wenkheim

Wenkheim.Die Welzbachbühne Wenkheim führt im Rahmen ihrer Theaterabende im März die Komödie „Pension Schöller“ von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby auf. Der Vorhang hebt sich am Samstag, 21. März, Freitag, 27. März, und Samstag, 28. März, jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle Wenkheim.

Seit 34 Jahren studiert die Welzbachbühne Wenkheim alljährlich unter der Regie von Armin Killmann ein abendfüllendes Theaterstück ein, das im März an drei Abenden aufgeführt wird.

Zum Inhalt der Komödie „Pension Schöller“: Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen . . . Philip Klapproth, wohlhabender Pensionär aus der Provinz, würde in der Metropole Berlin allzu gerne mal etwas richtig „Durchgeknalltes“ erleben. Allein schon deshalb, um seine angeberischen Stammtischkumpane mit einem ungewöhnlichen Erlebnis zu übertrumpfen. Er verspricht seinem Neffen Alfred eine finanzielle Unterstützung für sein neues Geschäft, wenn er ihm dafür Zutritt in eine „Klapsmühle“ verschafft.

Da trifft es sich gut, dass in der Pension Schöller am Abend eine Soiree stattfinden soll. Alfred hat eine Idee: Er „verkauft“ seinem Onkel nun die Pension Schöller als brandneues Konzept einer „offenen Anstalt“, in der sogar gesellige Abende über die Bühne gehen. Die skurrilen Gäste sind mitnichten Psychiatrie-Insassen, pflegen aber ihre exzentrischen Tricks derartig, dass Klapproth sie tatsächlich allesamt für irre hält.

Da ist der Major a. D. mit seinem militärischen Gehabe, Eugen, der angehende Schauspieler mit Sprachfehler, Josephine, die Herz-Schmerz-Romane schreibt, Bernhardy der Weltenbummler und die aufdringliche Amalie, die ihre Tochter Friederike unter die Haube bringen will. Aus „normalen“ Gästen entsteht für Klapproht ein zunehmend beängstigendes Panoptikum.

Mit dem Gefühl, richtig etwas erlebt zu haben, fährt er wieder in seine ländliche Idylle zurück. Unerwartet mischen die vermeintlichen Geisteskranken seinen Alltag noch einmal kräftig auf, und der Wahnsinn hält Einzug in seinem Wohnzimmer. Wie normal und wer verrückt ist, erscheint in dieser 1890 äußerst humorvoll geschriebenen Komödie lediglich eine Frage der Perspektive.

Der Kartenvorverkauf startet am 1. März um 9 Uhr im Rathaus Wenkheim. Restkarten gibt es ab Dienstag, 3. März, bei Rosemaries Trockenstube in Wenkheim, Telefon 09349/1508.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020