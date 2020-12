Neubrunn.Begleitet von Knecht Ruprecht und einem Esel besuchte der Nikolaus am Samstag und Sonntag über 80 Kinder in Neubrunn. Ganz „Corona-konform“ legte er die Geschenke an den Haustüren ab. Die Mädchen und Jungen wiederum konnten die besonderen Gäste aus dem Fenster oder vom Balkon aus begrüßen. zug/Bild: Anette Veith

