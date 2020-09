Neue Kindergartenleiterin vorgestellt

Hauptthemen der Sitzung des Werbacher Gemeinderats waren personelle Veränderungen in der Kindertagesstätte St. Martin sowie in der Forstwirtschaft.

Werbach. Bürgermeister Ottmar Dürr stellte in der Sitzung des Werbacher Gemeinderats am Dienstagabend in der Pfeiferhalle Niklashausen angesichts der anstehenden Veränderungen fest: „Alles ist im Wandel.“ Im Kinderhaus St. Martin in Werbach habe Sabine Haßmann-Seubert 25 Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Sie werde tags darauf durch die Kirche als ihrer Arbeitgeberin verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Laura Blanasch, die vom Ahornwald ins Taubertal gekommen sei.

Die neue Kindergartenleiterin stellte sich und ihren Werdegang vor. Sie ist in einer Übergangszeit bereits vier Wochen im Amt. Zuletzt wirkte sie in Heilbronn. Blanasch freute sich, nun heimatnah eine Stelle zu haben. Dürr war überzeugt, dass man gut zusammenarbeiten werde.

Weiter stellte der Bürgermeister Sonja Haberkorn als neue Sachbearbeiterin der Verrechnungsstelle für Kirchengemeinden in Tauberbischofsheim vor. Sie hat die Stelle von Thomas König übernommen und ist seit Januar zuständige Kindergarten-Geschäftsführerin.

Haberkorn berichtete über die Arbeit der Verrechnungsstelle. Momentan sei vieles neu zu organisieren. Man wisse nicht, was der Herbst an Überraschungen biete. Die Rednerin betonte, der rege Austausch der Verrechnungsstelle mit Werbach funktioniere.

Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner regte mit Blick auf die Grundschule eine rechtzeitige Kommunikation an, sei man doch an Busse gebunden.

Wechsel im Forstrevier

In der Sitzung verabschiedet wurde der bisherige Revierleiter, Forstamtmann Martin Sauer. Er ist seit März an in Höpfingen im Einsatz. Wie Bürgermeister Dürr feststellte, müsse die Forstwirtschaft vielfältige Ansprüche der Bürger am Produktions-, Erholungs- und Ökologiestandort Wald vereinen. Diesem Auftrag sei Martin Sauer in den vergangenen elf Jahren jederzeit gerecht geworden. Als Revierleiter habe dieser nicht nur der kommunalen Selbstverwaltung, sondern auch vielen Privatwaldbesitzern mit fachmännischem Rat und ebensolcher Tat zur Seite gestanden. Unvergessen seien auch die traditionellen Waldbegehungen. Forstamtmann Martin Sauer habe im Gemeindewald an Tauber und Welzbach wie auch in den Privatwäldern Spuren hinterlassen.

Dürr würdigte die elfjährige gute Zusammenarbeit und überreichte dem scheidenden Forstexperten ein Präsent. Er verstehe den Wechsel von Sauer, so der Bürgermeister, könne dieser doch jetzt von zuhause aus arbeiten.

Sauer erklärte, ihm sei während seiner Zeit in Werbach überwiegend nur Gutes widerfahren. Vieles habe auf kurzem Weg geregelt werden können. Aus forstwirtschaftlicher Sicht seien die Jahre 2010 bis 2015 goldene Zeiten gewesen. Künftig werde es schwieriger.

Dürr stellte Sauers Nachfolgerin vor, Forst-Ingenieur Selina Utz aus dem Kreis Miltenberg. Diese ging kurz auf ihre Vita ein und stellte erfreut fest, sie dürfe einen vorbildlichen Wald übernehmen. Forstamtmann Martin Rösler sei nun kommissarischer Revierleiter. Wie Rösler informierte, sei er eigentlich Revierleiter von Wertheim-Ost. Er fungiere als kommissarischer Revierleiter in Werbach, da Utz ihre Ausbildung noch nicht beendet habe. Er stehe beratend zur Seite, so Rösler, der von sehr gut vorgepflegten Wäldern sprach.

Albrecht Rudolf hob die Arbeit von Forstamtmann Sauer nochmals hervor. Der Wald sei nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern habe auch einen Erholungsfaktor. Der Bedarf der Bevölkerung an einem solchen habe zugenommen. Rudolf sah ein gutes Einvernehmen aller.

Kämmerer Michael Ank erläuterte den Sachverhalt zur Übertragung von Haushaltsmitteln vom Jahresabschluss 2019 in den Haushaltsplan 2020.

Nach Einführung der Doppik bezeichne man diese nicht mehr als „Haushaltsreste“, so Ank. Was 2019 nicht habe verbraucht werden können, solle in den Haushalt 2020 hinübergenommen werden. Der Bürgermeister nannte das Vorgehen einen rein formellen Akt.

Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu, Mittel in Höhe von saldierten rund 2 914 898 Euro gemäß der Liste übertragbarer Haushaltsansätze vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu übertragen. Rudolf regte an, rechtzeitig mit den Haushaltsplanungen zu beginnen.

Wie Dürr erklärte, werde ein Überblick zum Vollzug im Oktober vorgestellt. Was die Haushaltsplanungen angehe, beschäftige man sich rechtzeitig damit. hpw

