Nachhaltige Hilfe vor Ort

Werbach/Iyolwa.Die 20-jährige Katharina Adolf aus Werbach, die in Karlsruhe Chemie-Ingenieurwesen und Verfahrenstechnik studiert, war bereits zum zweiten Mal in Uganda, um sich mit vollem Engagement in einer der ärmsten Regionen in Iyolwa an einem vorbildlichen Projekt zu beteiligen. Hier hat der gemeinnützige Verein Engineers Without Borders (EWB) aus Karlsruhe seinen Projektpartner beim Aufbau einer Secondary Schule unterstützt. Um den Kindern die Chance auf Bildung zu ermöglichen, müssen aber auch die elementaren Rahmenbedingungen wie Zugang zu sauberem Trinkwasser, hygienische Standards und eine medizinische Grundversorgung vorhanden sein, wie Katharina Adolf die Ziele des Vereins EWB umschreibt. ber

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020