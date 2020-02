Nachhaltige Hilfe für Bevölkerung vor Ort

Bei einem vorbildlichen Projekt des Karlsruher Vereins EWB in Iyolwa in Uganda engagiert sich auch die Werbacherin Studentin Katharina Adolf mit viel Herzblut und großem Einsatz.

Iyolwa/Werbach. Sie packen richtig selbst mit an. Nehmen Schaufel, Hacke, Hammer oder was immer auch nötig ist, in die Hand, arbeiten von 8 bis 18 Uhr auf der Baustelle – und das an sechs Tagen in der Woche – bei rund 28 bis 30 Grad Celsius. Von Urlaubsfeeling ist hier also überhaupt keine Spur. Dennoch war die erst 20-jährige Katharina Adolf aus Werbach, die in Karlsruhe Chemie-Ingenieurwesen und Verfahrenstechnik im fünften Semester studiert, bereits zum zweiten Mal in Uganda, um sich mit vollem Engagement in einer der ärmsten Regionen in Iyolwa an einem vorbildlichen Projekt zu beteiligen.

Bildung ermöglichen

Hier hat der gemeinnützige Verein Engineers Without Borders (EWB) aus Karlsruhe seinen Projektpartner beim Aufbau einer Secondary Schule mit infrastrukturellen Projekten unterstützt. Denn um den Kindern die Chance auf Bildung zu ermöglichen, müssen auch die elementaren Rahmenbedingungen wie Zugang zu sauberem Trinkwasser, hygienische Standards und eine medizinische Grundversorgung vorhanden sein, wie Katharina Adolf die Ziele des Vereins EWB umschreibt.

An der Uni Karlrsuhe lernte Katharina Adolf vor rund zwei Jahren die Arbeit von EWB kennen und wurde auf die Projekte aufmerksam. Schließlich wollte sie sich selbst „ein eigenes Bild machen, wie die Zustände in Uganda tatsächlich sind, wie die Menschen dort leben und dabei auch über meinen eigenen Tellerrand hinaussehen.“ Deshalb entschloss sie sich im September/Oktober 2018 nach Uganda zu fahren, um sich beim Bau einer weiteren Trinkwasseraufbereitungsanlage zu engagieren.

Uganda zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und hat weltweit die zweitjüngste Bevölkerung. Doch viele Kinder haben keinen Zugang zu einer weiterführenden Schulbildung. Aber in einem Land wie Uganda ist gerade Bildung oft die einzige Chance, um einen Weg aus der Armut zu finden.

Deshalb war es dem Verein EWB wichtig, in dieser Region eine Schule zu erreichten. Gemeinsam mit dem Projektpartner Father Robert Raj vom Franziskaner-Orden und seiner Organisation „Foster“, die konfessionell unabhängig arbeiten, wurde 2015 mit dem Bau einer weiterführenden Schule und Unterkünften begonnen. Inzwischen besuchen rund 600 Schüler und Schülerinnen die Secondary School. Grundlegend war aber ebenso eine ausreichende Infrastruktur mit sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung. Zumal verunreinigtes Wasser und mangelhafte sanitäre Anlagen Hauptursachen für die Verbreitung von Krankheiten sind.

Hand in Hand mit lokalen Arbeitern, die entsprechend entlohnt werden, und den ehrenamtlich agierenden Studenten aus Karlsruhe wurden Wasserfiltrationsanlagen mit Speicherzisternen errichtet. „Die Zusammenarbeit und Verständigung in Englisch klappte hervorragend“, wie Katharina Adolf beschreibt. „Dabei war es beeindruckend, wie technische Diskussionen auf Augenhöhe geführt und gemeinsam Entscheidungen getroffen wurden. Das war toll und intensiv, das so zu erleben und den Alltag der Menschen kennenzulernen.“

Handarbeit ist angesagt

„Und beim Bau wird alles mit Manpower erledigt. Es gibt keine Bagger oder Betonmischer, alles wird mit Handarbeit gemacht, das ist wirklich keine leichte Aufgabe und manchmal Knochenarbeit.“ Dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist Katharina Adolf – auch nach ihrem zweiten Aufenthalt Mitte September bis Mitte Oktober 2019, als sie sich beim Bau der Krankenstation beteiligte –, von Land und Leuten fasziniert. „Es ist einfach toll, so eng mit den Einheimischen zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben“, unterstreicht die 20-Jährige. „Es ist ebenso beeindruckend, was man als Student mit seinen eigenen Fähigkeiten über die Theorie des Studiums hinaus praktisch alles realisieren und welche Unterstützung man auch mit kleineren Projekten leisten kann, um die Welt ein bisschen gerechter zu machen.“

Und so blickt sie auch mit einer gewissen Zufriedenheit zurück auf ihren zweiten Aufenthalt, als sie fünf Wochen durchgehend auf der Baustelle aktiv war: Der Rohbau der Krankenstation für die Schule St. Francis de Sales ist realisiert.

22 Betten und eine Unterbringung für Krankenschwestern werden in dem 250 Quadratmeter großen Gebäude Platz finden. Im Frühjahr ist die Eröffnung des Krankenhauses geplant. Insgesamt sind für die Krankenstation 48 000 Euro veranschlagt, inklusive der Innenausstattung.

„Das sind andere Vorstellungen und Voraussetzungen als bei uns“, erklärt die Werbacher Studentin. So wurden die Planungen selbst erstellt und etwa auch die Betten in Eigenarbeitselbst gebaut. Zudem sind die Materialkosten günstiger und die Löhne niedriger als hierzulande.

Die Ausstattung beschränkt sich auf das Wesentliche und Medikamente, um weitergehende Krankheiten zu verhindern. Behandelt werden Malaria, die gerade in der Regenzeit oft auftritt, Magengeschwüre und andere Infektionskrankheiten.

Der zweite Aufenthalt hat Katharina Adolf in ihrem Engagement nochmals bestärkt: „Ich möchte gerne wieder nach Uganda“. Bei sich selbst habe sie eine positive Entwicklung festgestellt, denn „je höher das Gebäude gewachsen ist, um so größer wurde auch meine Motivation“. Das Verständnis, die Zusammenarbeit seien immer intensiver geworden, weil man die andere Seite immer besser kennengelernt habe.

Neben den gemeinsamen Mittagessen habe man auch nach der Arbeit etwas unternommen oder sei der Familie vorgestellt worden. „Der Kontakt hat sich erheblich verstärkt mit den 17 bis 20 beteiligten Arbeitern und den rund zehn EWB-Leuten, die vor Ort waren“, so die 20-Jährige. „Ich fühle mich inzwischen regelrecht verwurzelt.“

Sinnbildlich ist für sie ein Baum, der vor der Krankenstation gepflanzt worden sei. Deshalb sei ihr der Abschied auch sehr schwer gefallen. Neben dem Wissen, etwas gemeinsam erreicht zu haben, herrsche auch das Gefühl, man lässt „Freunde auf ungewisse Zeit zurück“.

Und vor diesem Hintergrund ist Katharina Adolf sehr froh, dass es so viele Leute „bei uns in Deutschland gibt, die die Projekte vor Ort und damit die Studenten durch Spenden unterstützen, damit die Hilfe direkt bei der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern ankommt.

So liegen unter andern Zusagen von Stiftungen vor, sodass die Kosten für die Krankenstation in Iyolwa finanziert werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020