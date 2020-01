„Musikgarten“ für die Kleinsten

Werbach.Die Musikschule Werbach bietet die Kurse „Musikgarten“ (musikalische Frühförderung für Kleinkinder ab zirka 18 Monaten) und „Baby-Musikgarten“ (für Kinder von sechs bis 18 Monaten) an. Der Nachmittagskurs beginnt am Mittwoch, 11. März (16.30 bis 17.15 Uhr), das Vormittagsangebot startet am Freitag, 13. März (9.30 bis 10.15 Uhr) jeweils in der Musikschule im Untergeschoss der Tauberhalle. Im Musikgarten erleben die Kinder in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils ohne Leistungsdruck die Vielfalt der Musik in Form von Musizieren, Singen und Tanz. Spaß und Freude, die Entdeckung der eigenen Stimme, die Entwicklung des Körperbewusstseins und Entspannung stehen dabei an erster Stelle. Der Kurs (zwölf Treffen) wird von Anja Schultes, Werbach, geleitet. Anmeldung ist unter musikschule.werbach@web.de im Internet möglich. Beide Kurse werden im Herbst erneut angeboten. msw

