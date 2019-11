Mit Überschuss abgeschlossen

Werbach.Das Forstwirtschaftsjahr 2018 der Gemeinde Werbach hat mit einem Überschuss von 40 833 Euro abgeschlossen. Diese erfreulichen Zahlen stellten Forstdirektorin Dagmar Wulfes und Revierförster Martin Sauer am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats im Rathaus vor. Doch mit Blick auf 2020 wurde die Freude etwas getrübt, denn hier sieht die Entwicklung nicht mehr so positiv aus.

Das Thema Wald werde derzeit angesichts zahlreicher Schäden – etwa durch Trockenheit – viel diskutiert, sagte Bürgermeister Ottmar Dürr. Er sei froh über jeden Tropfen Regen, der dem Wald gut tue. Insgesamt müsse man sich aufgrund der klimatischen Veränderungen beim Wald auf neue Verhältnisse einstellen.

Wie Revierförster Martin Sauer erläuterte, schlug der Verkauf von Holz mit 144 102 Euro auf der Einnahmeseite mit insgesamt 153 233 Euro am meisten zu Buche. Hier habe man beim Holzverkauf gute Einnahmen erzielt, sagte Dagmar Wulfes. Der größte Posten bei den Ausgaben waren die Personalkosten und die Aufwendungen für die Holzernte mit rund 46 00 Euro. Der Beitrag für die Forst- und Wirtschaftsverwaltung belief sich auf 26 299 Euro. Für neue Kulturen wurden 11 978 Euro aufgewendet. Insgesamt schloss die Ausgabenseite mit 112 400 Euro. Der Holzeinschlag betrug 3133 Festmeter und lag damit im Bereich, wie von der Forstverwaltung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit vorgegeben sei. Die Durchforstungsfläche umfasste 54,5 Hektar, die Schadpflege zehn Hektar. Insgesamt wurden 4200 neue Pflanzen auf 1,9 Hektar mit Zaun- und Einzelschutz gesetzt.

Das Ergebnis des Forsthaushaltsjahres 2018 nahm der Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis. ber

