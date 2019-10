Mit Jagdbogen auf der „Pirsch“

Böttigheim.Über 200 Bogenschützen, von denen einige sogar einen 150 Kilometer weiten Anfahrtsweg auf sich genommen hatten, streiften wieder durch die Wälder rund um Böttigheim, um beim elften Jagdbogenturnier auf dreidimensionale Tierfiguren zu schießen. Der Parcours beinhaltete 35 Stationen mit über 40 Tieren, die drei Teams der Bogensportabteilung des SV Böttigheim aufgebaut worden waren.

Nach der Eröffnung durch den SV-Vorsitzenden Martin Jänker erfolgte die Gruppeneinteilung. Diesen gehörten jeweils maximal sechs Bogenschützen an. Gestartet wurde in den vier Bogenklassen Langbogen, Recurvebogen, Primitivbogen und offene Klasse. Einige Stationen waren als „Drei-Pfeil-Runden“, die anderen als reine „Hunter Schüsse“ ausgewiesen. Bei Letzteren hat der Schütze nur einen Versuch, die Tierfigur zu treffen.

Die Laufstrecke des gesamten Parcours’ betrug vier bis fünf Kilometer. Je nachdem an welcher Station man startete, ging es erst über eine flache Wiese oder bereits einen steiler Anstieg hinauf wie etwa in den alten Steinbrüchen von Böttigheim. Auch der Zeitfaktor spielte eine Rolle. Denn die Bogenschützen mussten ihre Schießzettel zu einer bestimmten Uhrzeit zur Auswertung abgeben.

Das Team um Martin Jänker hatte sich sehr knifflige Aufgaben ausgedacht. So konnte an manchen Stationen die Tierfigur nur knieend gesehen werden. An anderen Stationen musste durch Astgabeln oder zwischen zwei Bäumen hindurchgeschossen werden.

Höhepunkte des Turniers waren die Spinne und das „fliegende“ Moorhuhn. Sie waren die einzigen beweglichen „Tiere“ im Wald. Die Spinne hing an einem Drahtseil und wurde durch einen Elektromotor heruntergelassen, sobald der Kokon getroffen wurde. Nun hatten die Schützen fünf Sekunden Zeit, die Spinne zu treffen, bevor wieder verschwand. Das an einem Seil hängende Moorhuhn „flog“ nach unten. Auch hier hatte jeder nur einige Sekunden Zeit, es zu treffen.

Am Turnier teilgenommen haben 168 Erwachsene, acht Jugendliche und fünf Kinder. Bei Siegerehrung überreichte Martin Jänker die Urkunden und kleine Präsente.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019