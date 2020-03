Mit der Zither begeistert

Wenkheim.Gleich zu Beginn des Jahresprogramms 2020 bot der Verein „die schul – Gedenkstätte Synagoge“ einem musikalisch interessierten Publikum einen Leckerbissen besonderer Art. Der aus Nordböhmen stammende Musiker Michael Müller spielte auf seinen beiden Zitherinstrumenten virtuos auf.

Eigentlich wollte er auf der E-Zither spielen, als er aber von der besonderen Akustik in der ehemaligen Synagoge hörte, verzichtete er auf das elektronische Beiwerk. Das 50-köpfige Publikum dankte ihm diese Entscheidung mit lang anhaltendem Applaus. Wiener Kaffeehausatmosphäre kam auf, als er die weltbekannte Melodie aus dem Film „Der dritte Mann“ von Regisseur Carol Reed und Komponist Anton Karas versteckt in seiner Vorführung durchklingen ließ.

Neben böhmischen Weisen aus seiner Heimat trug er auch mittelalterliche Tanzmusik und jiddische Klezmer Melodien vor. Zu einigen Musikstücken sang er in seiner Landessprache oder in englischer Sprache. Bei den Frühlingsliedern, Wiegenliedern und in der Tanzmusik ließen sich die sephardischen Wurzeln des Komponisten und Zitherspielers nicht verleugnen. Die Tatsache, dass die Veranstaltung in einer ehemaligen Synagoge stattfand, trug besonders dazu bei, dass die Veranstaltung in der Reihe „Synkopen“ ein voller Erfolg war. Das weitere Jahresprogramm des Vereins „die schul – Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“ kann im Internet heruntergeladen werden. Neben Dialogen und weiteren Konzerten werden auch Filme angeboten. rei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020