„Mini-EM“ beim TSV

Werbach.Unter dem Motto „Mini-EM“ fand das Ferienprogramm des TSV Werbach auf dem Sportgelände statt. Nachdem die Teilnehmer in Länder eingeteilt wurden, versuchten sie sich in verschiedenen Disziplinen rund um den Fußball. Nicht nur die körperliche Fitness war gefragt, sondern auch die geistige. So mussten auch Quizstationen gemeinsam bewältigt werden. Im Anschluss war beim 4 gegen 4, beim Tischkicker und dem Highlight Playstation EM, Teamgeist gefragt. Die Kinder hatten sichtlich Spaß. Bild:TSV Werbach

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.09.2020