Michaelismarkt lockte zahlreiche Besucher an

Neubrunn.Der Michaelismarkt lockte bei herrlichem Spätsommer-Wetter am Sonntag wieder viele Besucher nach Neubrunn. Die Hauptstraße wurde zu einer langen „Budenstraße“, in der sich zahlreiche Schausteller mit ihren unterschiedlichsten Marktständen präsentierten. Dazu gab es die verkaufsoffenen Geschäfte mit ihren Aktionen und Angeboten, das Kinderkarussell, die Hüpfburg und den Kinder-Flohmarkt. Alle luden Groß und Klein zum Schlendern und Verweilen ein. Im alten Schulhaus sowie in der Hauptstraße konnten sich die Besucher über das Thema Bienen und Imkerei informieren. Außerdem waren die zahlreichen Interessierten zum zwölften Mal eingeladen, eine Gemäldeausstellung mit Acrylbildern und Objektbemalungen zu besichtigen. Mit fränkischen Spezialitäten verwöhnten die Vereine und die örtliche Gastronomie die Gaumen der Marktbesucher. Da war garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. / ank

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019