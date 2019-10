Michael Knoblauch neuer Vorsitzender

Wenkheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „die schul“, Gedenkstätte Synagoge Wenkheim, stand die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Die bisherige Vorsitzende Dr. Katharina Bähne mit Wohnsitz in München gab den Vorsitz aus beruflichen und familiären Gründen nach vierjähriger Dienstzeit ab.

Während ihres Wirkens erlebte der Verein „die schul“ in dieser Zeit einen Aufbruch in vielen Bereichen. Das mit ihr zusammen im Team aufgestellte Konzept mit „SYNaloge“ (Gespräche, Diskussionen, Vorträge), „SYNKopen“ (Lieder, Konzerte) und „SYNema“ (Film) führte zu großer Akzeptanz in der Bevölkerung und in geschichtlich und künstlerisch interessierten Kreisen unserer Gesellschaft.

Michael Knoblauch als zweiter Vorsitzender dankte der scheidenden Vorsitzenden und überreichte unter dem Beifall aller Vorstandsmitglieder einen Blumenstrauß.

Dr. Katharina Bähne dankte in bewegten Worten für die stets gute Zusammenarbeit im Team und hielt einen positiven Rückblick über ihr Wirken, das ihr großen Spaß gemacht habe.

Der Kassenbericht von Markus Sellen gab einen Einblick über die gesamten Einnahmen und Ausgaben, die trotz aufwendiger Investitionen mit einem kleinen Plus abschlossen. Auch mit den Besucherzahlen im zurückliegenden Jahr war man sehr zufrieden, der 1000. Besucher 2019 wird in der nächsten Veranstaltung durch die Eingangspforte gehen.

Von den Kassenprüfern wurde im Anschluss eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr führte anschließend die Entlastung des Vorstandes durch, die einstimmig ausfiel. Bevor er zu den Neuwahlen überleitete, dankte auch er Dr. Katharina Bähne für ihr engagiertes vierjähriges Wirken und leitete kurz zu den aktuellen Ereignissen in Halle/Saale über. Er hob hervor, dass gerade in solchen Zeiten die Arbeit in der Gedenkstätte Synagoge Wenkheim zur Aufarbeitung der jüngsten deutschen Geschichte wichtig sei, stehe sie doch deutlich im Kontrast gegenüber den schlimmen Vorfällen und zeige, dass es auch anders gehe.

Die Wahl zum neuen Vorsitzenden lag ebenfalls in den Händen von Bürgermeister Ottmar Dürr. Der bisherige zweite Vorsitzende Michael Knoblauch wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Als neue zweite Vorsitzende wurde Christiane Bopp bei einer Stimmenhaltung gewählt. Ottmar Dürr dankte den Gewählten für ihre Bereitschaft, die Führungspositionen zu besetzen.

Abschließend gab Rechner und Programmkoordinator Markus Sellen einen kurzen Ausblick auf die für 2020 geplanten Aktivitäten, die in den drei vorliegenden Kategorien wieder interessante Zeitzeugen, Gäste, Musikgruppen und Themen aufweisen werden. rei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019