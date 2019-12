Liederkrone sehr erfolgreich

Neubrunn.Das inzwischen traditionelle vereinsübergreifende Turnier für Hobbykegler richtete der Tennisclub Neubrunn auf den vereinseigenen Kegelbahnen nunmehr zum 15. Mal aus. Hierbei wurde mit 34 gemeldeten Mannschaften und somit 136 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung verzeichnet.

Nahezu alle Vereine aus der Gemeine Neubrunn nahmen an dem Turnier teil, an dem keine aktiven Kegler gemeldet werden dürfen. Insgesamt hat dabei jeder Teilnehmer 60 Schub, jeweils zur Hälfte auf die Vollen und auf Abräumen.

In den zurückliegenden sechs Wochen durften die Teilnehmer trainieren, um dann am Wettkampfwochenende gegeneinander anzutreten.

Bei der Siegerehrung zeigte sich Vorsitzender Georg Rieck erfreut, dass die hohe Beteiligung insbesondere durch eine steigende Anzahl an Jugendmannschaften zustande gekommen sei. Dass in der Gemeinde mehrere vereinsübergreifende Turniere so gut angenommen würden, spreche laut Rieck für die Gemeinschaft im Ort. Umso mehr galt es, das Engagement des Organisators Gerd Kunz mit seinem Helferteam auszuzeichnen, was Rieck mit der Überreichung eines Präsentes deutlich hervorhob.

In die Siegerlisten dieser Veranstaltung trugen sich ein: Herren:1. Liederkrone, 2. Kerwa Buawa, 3. Schützenverein, Damen: 1. Liederkrone, 2. Tennisclub, 3. Sängerrunde, Jugend: 1. Sängerrunde, 2. Tennisclub, 3. Liederkrone. Einzelwertung Herren: 1. Christian Blatz 225 Holz, 2. Anton Ruff 219 Holz, 3. Werner Ott 219 Holz, Damen: 1. Monika Kunz 222 Holz, 2. Katharina Trabold 217 Holz.

