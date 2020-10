Landesstraße 506 wird gesperrt

Werbach/Niklashausen.Wegen Holzeinschlagsmaßnahmen zur Verkehrssicherung wird die L 506 zwischen Werbach und Niklashausen in den Herbstferien (26. bis 30. Oktober) gesperrt sein. Die Absperrungen sind zwingend einzuhalten, da im Fällbereich Lebensgefahr besteht. Außerdem werden Privatwaldbesitzer auf ihre Verkehrssicherungspflicht hingewiesen und aufgefordert, ihre Waldgrundstücke dahingehend zu überprüfen. Bei Bedarf sollte auch hier das Holz während der Dauer der Vollsperrung eingeschlagen werden. In diesem Fall sollen sie die Privatwaldbesitzer zur Koordination an die zuständige Revierleiterin Selina Utz (Telefon: 0175/1835280) wenden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020