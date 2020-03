Kücheneinrichtung für die Mensa

Werbach.Für die Beschaffung der Kücheneinrichtung der Mensa auf dem Campus in Werbach hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig Mittel von insgesamt 10 000 Euro genehmigt. Wie Bürgermeister Ottmar Dürr erklärte, werden für die Einrichtung der Mensa diverse Utensilien wie Geschirr, Besteck oder Servicetabletts benötigt. Um verschiedene Angebote in Absprache mit der Ortsverwaltung einholen zu können, werde ein Budget von 10 000 Euro benötigt. Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte der Bürgermeister, dass die Kosten in Höhe von 10 000 Euro in der veranschlagten Gesamtsumme bereits enthalten seien. ber

