Kraft und Durchhaltevermögen erfleht

Niklashausen.In der derzeitigen Krise sind auch Gottesdienste in der Kirche nicht möglich. Und so entstand in Niklashausen die Idee, den Karfreitagsgottesdienst über die Ortsrufanlage vielen Menschen zugänglich zu machen. Prädikantin Margit Einzmann setzte die Idee in die Tat um und erklärte, man sei momentan getrennt, aber doch als Gemeinde zusammen. Jesus habe sein Leiden erduldet, weil er die Menschen liebe. Sie wünschte allen Mut, Kraft und Durchhaltevermögen, um mit Gottes Hilfe auch diese Krise zu meistern. In einem Gebet bat sie vor allem um Kraft für alle Menschen in Pflegeberufen, im Gesundheitsbereich, im Handel, für alle, die die Wirtschaft am Laufen halten sowie auch für diejenigen, die Hilfe für andere leisten, für Politiker um gute Entscheidungen und für alle Menschen auf der Erde.

Kirchenlieder ertönten aus den Lautsprechern. Kirchenälteste Ursula Brümmer läutete die Glocken im „kleinen Dom im Taubertal“. Der Gottesdienst wurde gut angenommen, auch von Radfahrern und einigen Gläubigen aus anderen Gemeinden . Niklashausen besitzt noch eine Ortsrufanlage, die in den vergangenen Jahrzehnten ehrenamtlich vom Ortschaftsrat gewartet und erhalten wurde. madü

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020