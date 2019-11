Konzert der Ten Sing-Gruppe in der Turnhalle

Wenkheim.Die Ten Sing-Gruppe des CVJM Wertheim/Kembach-Dietenhan präsentiert am Samstag, 23. November, um 18.30 Uhr ihr neues Konzert zum Thema „FAIRgebung“ in der Wenkheimer Turnhalle, Andreas-Kneucker-Straße. Ein Jahr haben sich die 25 Jugendlichen gemeinsam Gedanken gemacht und intensiv mit dem Thema Vergebung beschäftigt. Was alles zu diesem Thema entstanden ist, kann man beim Konzert erleben. Wie jedes Jahr werden die einzelnen, selbst geschriebenen Theaterszenen durch Chor mit Band ergänzt. Als Showeinlagen gibt es einen selbst choreografierten Tanz und auch wieder Clapping. Neu ist der A-cappalla-Workshop, der mit seiner Stimmkraft überzeugen will. Es werden Lieder von Sunrise Avenue, Körner, Chris Tomlin, Revolverheld usw. gespielt. Ein Eintritt an der Abendkasse wird erhoben, heißt es abschließend in der Ankündigung des Veranstalters. Bild: Ten Sing-Gruppe

