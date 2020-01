Kirchenälteste verabschiedet und verpflichtet

Niklashausen.Im Gottesdienst am Sonntag wurden im „kleinen Dom im Taubertal“ in Niklashausen die aus dem Gremium scheidenden Kirchengemeinderäte Birgit Schätzlein-Drach und Sonja Stolzenberger von Pfarrerin Heike Dinse verabschiedet. Sie dankte den beiden auch im Namen der Kirchengemeinde für ihr großes Engagement in den vergangenen sechs Jahren und entpflichtete sie von ihrem Amt. Dem neuen Kirchengemeinderat gehören folgende Frauen und Männer an: Ursula Brümmer, Gisela Dahner, Kerstin Lemm und Elmar Segner. Pfarrerin Dinse dankte den Kirchenältesten für ihre Bereitschaft, die Kirchengemeinde in den nächsten Jahren mitzugestalten und verpflichtete sie für das Amt. Das Bild zeigt die bisherigen und neuen Kirchenältesten zusammen mit Pfarrerin Heike Dinse.. madü/Bild: A. Diehmn

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020