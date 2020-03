Kindergartenplätze werden knapp

Die Kinderzahlen in Werbach steigen an und damit auch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den Kindergärten.

Werbach. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus der Kindergartenbedarfsplanung zum Stichtag 31. Dezember 2019 einhellig zugestimmt. Wie Verwaltungsmitarbeiter Bernhard Bach erläuterte, seien die Plätze bedarfsgerecht und ausreichend gewesen. Nach den derzeitigen Anmeldungen würden aber die Plätze der Kindergärten in der Gemeinde zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich nicht ausreichen. Vor allem steige die Nachfrage nach Krippenplätzen.

Wie Bürgermeister Ottmar Dürr eingangs erklärte, „steigen die Kinderzahlen in Werbach stark an“. Dieser Entwicklung müsse man Rechnung tragen und entsprechend reagieren. In diesem Zusammenhang lobte Dürr die „tolle Arbeit“, die in allen drei Kinderbetreuungseinrichtungen geleistet werde.

Rasch reagieren

Die Kindergartenbedarfsplanung sei nicht nur für die jährlichen Zuweisungen zwingend erforderlich, unterstrich Bernhard Bach. Mit der Bedarfsplanung und frühzeitigen Befragung der Eltern könne man auch so rasch wie möglich auf die Nachfrage reagieren. Zumal die Gemeinde gesetzlich verpflichtet sei, den Bedarf zu decken und entsprechend Plätze anzubieten.

Im Auftrag der Gemeinde Werbach wurden deshalb in den einzelnen Einrichtungen Bedarfsumfragen vorgenommen.

Für 63 Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr stellte die Gemeinde 36 Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten in Werbach, Niklashausen und Wenkheim zur Verfügung. Nicht alle Kinder beanspruchten einen Betreuungsplatz, doch sei die Vorlaufzeit für eine bedarfsgerechte Planung hier sehr kurz. Deshalb könne es zeitweise zu geringen Wartezeiten kommen, so Bach, zumal die Nachfrage steige.

Die beiden Krippengruppen im Kinderhaus in Werbach seien bei einer durchschnittlichen Öffnungszeit von täglichen sieben Stunden weitestgehend ausgelastet. In Absprache mit dem Träger des Kindergartens Werbach wurde deshalb eine Gruppe für die Betreuung der Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres als Altersmischgruppe für die Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren umgestellt. Im Kindergarten in Niklashausen werde die Krippengruppe sehr gut angenommen, informierte Bach. Das Angebot sei mit Blick auf die Anzahl der Betreuungsplätze derzeit ausreichend. In Niklashausen werde eine Betreuungszeit von 6,5 Stunden täglich angeboten, sagte der Verwaltungsmitarbeiter.

In Wenkheim werde die Kindergartengruppe als Altersmischgruppe geführt, so dass auch hier Betreuungsplätze für Kinder ab zwei Jahren zur Verfügung stehen. „ Das Angebot kann aber bis Ende des Jahres 2020 die Nachfrage nicht abdecken“, so Bach. Hier werde man künftig um einen Neubau wohl nicht herumkommen.

Für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt stellte die Gemeinde für 91 Kinder 110 Betreuungsplätze in den drei Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Damit seien zum Stichtag 31. Dezember 2019 die Betreuungsplätze ausreichend gewesen.

Im Kinderhaus in Werbach werden in drei Gruppen in verschiedenen Formen Betreuungszeiten bis zu 45 Stunden pro Woche angeboten. Erweitert werde dies noch durch das Angebot eines warmen Mittagessens. Die Auslastung sei hier sehr hoch, berichtete Bach. Nach Angaben des Trägers sei bis zum Ende des Jahres 2020 eventuell damit zu rechnen, dass nicht alle Nachfragen bedient werden können.

Im Kindergarten Niklashausen werde eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit mit einer Betreuungszeit von durchschnittlich bis zu 6,5 Stunden täglich angeboten. Damit sei das Angebot ausreichend gewesen.

Von den Eltern wurde eine Verlängerung der Öffnungszeit am Freitag bis 14 Uhr gewünscht. Hierfür habe der Gemeinderat die die erforderliche Erhöhung des Personalbestandes beschlossen. Das gewünschte Angebot für eine Ganztagesgruppe mit einer Betreuungszeit von mehr als sieben Stunden täglich scheitere an den begrenzten Räumlichkeiten im Kindergartengebäude in Niklashausen. Die gesetzlichen Vorgaben für eine solche Ganztagesgruppe seien mit dem vorhandenen Gebäudebestand nicht in Einklang zu bringen. Deshalb müsse hier auf das Angebot im Kinderhaus Werbach ausgewichen werden.

Im Kindergarten Wenkheim steht eine Altersmischgruppe für Zweijährige bis zum Schuleintritt mit einer Betreuungszeit von durchschnittlich 6,2 Stunden täglich zur Verfügung. Durch die hohe Anzahl der Anmeldung von Kindern ab zwei Jahren werden die Angebotsplätze bis zum Ende 2020 nicht mehr ausreichen, erklärte Bach.

Insgesamt könne eine Ganztagesbetreuung aufgrund der räumlichen Voraussetzungen nur im Kinderhaus St. Martin in Werbach angeboten werden. Eine steigende Nachfrage nach Ganztagesplätzen wiederum reduziere ab einer gewissen Anzahl von Kindern andere Angebotsformen.

Durch die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken in Werbach und Wenkheim sei damit zu rechnen, „dass in den nächsten Jahren die Nachfrage nach Betreuungsplätzen konstant hoch bleibt“, sagte Bernhard Bach.

