Jugendchor brillierte

Neubrunn.Der Jugendchor des Gesangvereins Liederkrone führte zur Feier seines 35-jährigen Bestehens zwei Mal im Voll besetzten Vereinsheim das Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ auf. Die Regie übernahm Marie Pfreundschuh, die musikalische Leitung der über 30 jungen Mitwirkenden Annika Leinauer.

In der Geschichte über Mut und Freundschaft kommt ein Mädchen durch einen Sturm in das Land Oz. Auf dem Weg zum Zauberer von Oz lernt sie viele neue Freunde kennen.

Die Darsteller brillierten durch wunderschöne Sologesänge, wie die kleine Dorothy (Jana Peters) und der Zauber (Lennart Menig). Als witzig erwies sich der Blechmann (Alina Huppmann). Er meinte „da fliegt mir doch das Blech weg“. Oder der Strohmann (Zoe Steiner) sagte in tiefstem Fränkisch: „Oh, du Greinmarchele, wenn uns irchend so a Daabdüdel überfällt, kriecht er ens uf die Gosche.“ Aktuelle Themen griff der ängstliche Löwe (Cara Steiler) auf: „Ich hab so Angst vor dem Klimawandel.“

Das begeisterte Publikum honorierte diese Auftritte mit Szenenapplaus. Auch die kleinen Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Die dreijährige Helena aus Neubrunn schwärmte vom Löwen: „Das Beste war, wie der die Hexen verjagt hat“.

Der Jugendchor wurde von Wilhelm Kohlhepp vor 35 Jahren gegründet, erinnerte Jugendvorsitzende Antonia Hirsch. Höhepunkte waren immer wieder die Singspiele und Musicals zu den Jubiläen und besonderen Geburtstagen. Als Beispiele nannte sie „Tabaluga“, „Schwein gehabt“, „Ritter Rost“ oder das „Dschungelbuch“. Viele Eltern der heute aktiven Kinder waren früher die Darsteller.

Bei der Vorstellung am Sonntag gestalteten die Jugendchöre Melomania und Frohsinn Helmstadt sowie der Chor „Sound of Joy „der Musikschule Werbach den Nachmittag durch unterhaltsame Lieder. Für zehn Jahre Singen im Jugendchor überreichte Hirsch an Michaela Rösch, Barbara Kemmer und Melina Kretzschmar Blumen. ank

