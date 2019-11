In fremde Welten eingetaucht

Wenkheim.Ein besonderes Fest wurde – wie an vielen anderen Bildungseinrichtungen in Baden-Württemberg – an der Welzbach-Grundschule in Wenkheim gefeiert. Es war zwar eine Feier ohne Würstchen, Pommes frites und Cola.Langweilig war es aber nicht – im Gegenteil-

Das 22. landesweite Literatur- und Lesefest in Form des Frederick-Tags bot festliche Kost in Form von Büchern. Namensgeber für diese Aktion ist die Maus Frederick aus dem Bilderbuchklassiker von Leo Lionni.

Das Besondere an Frederick ist, dass die Maus eigentlich Körner, Nüsse und vieles mehr für den Winter hätte sammeln müssen. Nur so versorgt übersteht sie den harten Winter. Doch Frederick zeichnet eine liebenswerte Besonderheit aus. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, um Träume wahr werden zu lassen und Hoffnungen zu wecken.

Sich von Frederick anstecken lassen, war war beim Literatur- und Lesefest erwünscht: Und zwar anstecken lassen von der Faszination, so wie sie Lionni einst empfand. Bücher nehmen Leser mit an Orte, an denen man nie war, und in ferne Welten, vom Sofa aus bis über die Sterne. Sie geben tiefe Zufriedenheit.

Alle Teilnehmer waren sehr gespannt, welches Lieblingsbuch aus seiner Kindheit Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr, Pfarrer Oliver Habiger und Anja Schultes von der Musikschule im Gepäck haben würden. Die aufmerksamen Schüler der ersten bis vierten Klassen tauchten beim Vorlesen ein in nahe und ferne Welten, lauschten den alten und neuen Geschichten.

Auf neugierige Fragen der Kinder wie „Wer hat Dir das Buch geschenkt?“, „Wann hast Du gelesen?“, „Hast Du freiwillig gelesen?“ oder „Warum hast Du das Buch noch?“ gab es meist ehrliche Antworten (manchmal mit einem Augenzwinkern).

Ein wenig unzufrieden waren die Kinder aber trotzdem. Denn die Erwachsenen hörten immer an der spannendsten Stelle der Geschichte auf zu lesen. Zum Glück spendeten sie für die Schülerbücherei ein mit Widmung versehenes Exemplar ihres Lieblingsbuchs. Der Leseappetit der Mädchen und Jungen wurde auf jeden Fall geweckt. wbs

