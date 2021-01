Hauptaugenmerk auf Familienfreundlichkeit gelegt

Werbach.Neues Bauland für Familien, Wasserversorgung, Bildungscampus, Städtebauförderung: Dies waren nur einige der Themen, über die sich Bürgermeister Ottmar Dürr und MdL. Dr. Wolfgang Reinhart beim Infobesuch unterhielten.

Ein wichtiges Thema der Kommune sei der Bereich Bildung und Betreuung, so Dürr.„Unser neuer Bildungscampus ist ein Leuchtturmprojekt im Kreis“, hob der Rathauschef hervor. Man habe hier in den letzten Jahren über zehn Millionen Euro investiert. Dass Werbach aber eine kinder- und familienfreundliche Kommune sei, zeige sich auch an der hohen Nachfrage nach Bauland. Aktuell stehe die Erschließung von neuen 26 neuen Bauplätzen auf der Agenda.

„Wenn die Infrastruktur außen rum passt, zieht dies auch neue Mitbürger an“, so Reinhart. In Werbach sei dies zuletzt beispielhaft gelungen. Er erinnere sich noch gut an den Spatenstich und die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens, der schon nach wenigen Monaten bereits wieder an die Kapazitätsgrenzen kam und erweitert werden musste.

Besonders hob Bürgermeister Dürr auch die Wasserversorgung Mittlere Tauber hervor. Hier werde die Kommune in diesem Jahr mit der Eigenmaßnahme „Hochbehälter Attenberg“ etwa eine Million Euro investieren. Seitens des Landes wurde eine Fördersumme von 746 000 Euro zugesagt. Die Wasserversorgung Mittlere Tauber sei insgesamt das größte Projekt im ganzen Land, unterstrich Reinhart.

Ein aktuelles Projekt sei auch die Umgestaltung der Wenkheimer Grundschule zum Kindergarten in Wenkheim. Hierzu habe es im Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss gegeben.

MdL Reinhart unterstrich die Städtebauförderung für Werbach. „Städtebauförderung ist eine wichtige Hilfe, um das Leben in unseren Ortskernen zu erhalten und neue Entwicklungsperspektiven für den ländlichen Raum zu entwickeln“, betont der Abgeordnete. Positiv sei, dass die Fördermittel des Landes damit direkt und unmittelbar die Lebensqualität vor Ort verbessern und ein Garant für den Erhalt und Ausbau der örtlichen Infrastruktur sei. Dies habe man auch in Werbach in den letzten Jahren sehen können. Allein 40 private Maßnahmen mit einem Volumen von über 800 000 Euro seien umgesetzt worden. Daneben kämen noch die kommunalen Projekte. „Darauf kann die Gemeinde wirklich stolz sein“, so Reinhart.

Bei einem Gang durch Werbach mit Besuch des Bildungscampus zeigte Bürgermeister Dürr MdL Reinhart noch die neuen Räumlichkeiten der Mensa. „Investitionen in die Bildung zahlen die besten Zinsen“, betonte Reinhart, der sich sehr beeindruckt zeigte. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021