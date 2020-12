Grünes Licht für Sanierung von vier Bildstöcken

Neubrunn.Der Gemeinderat Neubrunn hatte in seiner jüngsten Sitzung ein umfangreiches Pensum zu absolvieren, das vor allem infrastrukturelle Themen betraf.

Aufenthaltsfläche in Neubrunn

Das Büro Wegner Stadtplanung hat für das Areal Hauptstraße 26 Gemarkung Neubrunn zwei Konzepte für dessen Gestaltung und Nutzung erstellt. Diese stellten Fr. Kloße und Hr. Wegner dem Gemeinderat vor. Das Gremium entschied sich für Konzept Nummer 2, welches nach dem Abbruch des Wohnhauses an dessen Stelle eine Aufenthaltsfläche mit Bänken und drei Parkplätzen vorsieht. Für den hinteren Teil wird über eine Verpachtung der Fläche nachgedacht.

Der Gemeinde liegt ein Bauantrag auf Nutzungsänderung einer bestehenden Scheune zum Wohnhaus mit Schaffung von Kfz-Stellplätzen auf Fl.-Nr. 1972/2 der Gemarkung Böttigheim vor. Durch die Nutzung der Scheune ist es nicht möglich die Abstandsflächen einzuhalten, daher wird eine Abweichung der Abstandsflächen beantragt. Der Gemeinderat begrüßt das Bauvorhaben, da es sich um eine Nachverdichtung der Ortsbebauung handelt. Er erteilte sein gemeindliches Einvernehmen und stimmte dem Antrag auf Abweichung von den Abstandsflächen zu.

Das Bauvorhaben Anbau einer Lagerhalle an eine Kfz-Werkstatt auf Gemarkung Neubrunn wurde im Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht. Die Halle hat eine Größe von 10 auf 25,18 Meter.

Bewegungshalle

Außerdem wurde die Errichtung einer Bewegungshalle in Neubrunn beantragt. Diese Halle hat eine Größe von 21 auf 24 Meter mit einer Höhe von 7,8 Metern und soll oberhalb einer bereits bestehenden Halle/Scheune entstehen. Das Gemeindegremium erteilt sein gemeindliches Einvernehmen soweit keine nachbarlichen Beeinträchtigungen durch die Baugenehmigungsbehörde festgestellt wird und die Privilegierung gegeben ist. Im Rahmen der Sanierung der Frankenlandhalle in Böttigheim wurde das Gewerk Bauendreinigung ausgeschrieben. Den Auftrag erhält die Firma K & S Raumpflegeservice aus Schweinfurt.

Im November 2019 wurde von der Gemeinde ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur Sanierung von vier Bildstöcken gestellt. Im November 2020 wurde dieser Antrag genehmigt. Nachdem in Neubrunn und Böttigheim weitere Bildstöcke und die beiden Kreuzwege ebenfalls sanierungsbedürftig sind, wurde in der letzten Sitzung besprochen, in der Arbeitstagung im Januar 2021 einen Zeitplan zur Sanierung aufzustellen. Der Verein für Kultur- und Heimatpflege in Neubrunn stellte den Antrag, die Sanierung der vier Bildstöcke unabhängig von weiteren Sanierungsmaßnahmen zu betrachten und Angebote zur Sanierung einzuholen. Nach ausführlicher Diskussion wurde dem Antrag mit knapper Mehrheit stattgegeben.

Wie bereits aus früheren Sitzungen berichtet, besteht die Überlegung die alten Trinkwasserbrunnen in Neubrunn und Böttigheim zur Bewässerung zu reaktivieren. Die Befahrungen der Brunnen haben gezeigt, dass aktuell bei beiden genügend Wasser nachfließt. Für die Grundwasserentnahme ist eine Erlaubnis des WWA Aschaffenburg notwendig. Um den Antrag einreichen zu können, sind noch Aussagen zu treffen, wie hoch die jährliche Entnahme sein wird, wieviel dafür für die Landwirtschaft vorgesehen ist und wie die Verteilung des Wassers geplant ist. Den Auftrag für die Erarbeitung des Antrages auf Wasserrechtliche Erlaubnis wird an das Büro GMP in Würzburg vergeben.

Zwei Kleinprojekte

Wie bereits 2020 hat sich die Allianz Waldsassengau auch für 2021 beim Amt für ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken für ein Regionalbudget zur Umsetzung von Kleinprojekten beworben. Die Verwaltung hat mögliche Projekte zusammengetragen und dem Gemeinderat sieben Vorschläge vorgelegt. Das Gremium hat sich für die Projekte „Sitzmöbel mit Sonnenschutz und Bänke für das Naturschutzgebiet und entlang der Wanderwege“ und „Gestaltung der Freifläche am Südtor inklusive Errichtung einer Beleuchtung“ entschieden.

Die Verwaltung wird beauftragt die für die Antragstellung die Projekte auszuarbeiten und Kosten zu ermitteln.

Bei Durchsicht der Versicherungsunterlagen wurde festgestellt, dass für den Markt Neubrunn aktuell keine Elektronikversicherung besteht. Der Gemeinde liegt ein Angebot der Versicherungskammer Bayern für eine solche Versicherung vor. Der Gemeinderat beschloss auch weiterhin keine Elektronikversicherung abzuschließen.

Der Marktgemeinderat erteilte in einer seiner letzten Sitzungen der Errichtung eines Wohnhauses auf Flurstück-Nummer 798/8 der Gemarkung Neubrunn sein gemeindliches Einvernehmen. Laut Denkmalbehörde befindet sich auf dem Bauplatz ein Bodendenkmal. Daher beantragt der Bauherr eine Grabungserlaubnis für den ausgewiesenen Bauplatz. Dieser Erlaubnis stimmte der Gemeinderat zu.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass sich beim Gräberrückbau für neun schadhafte Fundamente Mehrkosten von 5400 Euro ergeben haben und anstelle der geplanten Zick-Zack-Linien im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Unteraltertheimer Straße/Triebsweg dort nun doch ein Halteverbot eingerichtet werde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020