Grünes Licht für ein neues Baugebiet

Der Werbacher Gemeinderat brachte bei der jüngsten Sitzung das Neubaugebiet „Oberes Tor links der Straße III“ mit 23 neuen Bauplätzen auf den Weg.

Werbach. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Weg frei gemacht für ein neues Baugebiet. Das Gremium votierte einstimmig für den Vorentwurf des Bebauungsplans „Oberes Tor links der Straße III“. Dass dringend neue Bauplätze in Werbach benötigt werden, betonte Bürgermeister Ottmar Dürr. „Die Nachfrage ist, vor allem im Zentralort, nach wie vor ungebrochen“, sagte der Rathauschef.

Als Beispiel nannte er die Baugebiete „Strut“ und „Amberg“. Dort seien in den vergangenen zwölf Jahren alle 70 verfügbaren Bauplätze verkauft worden. Gegenwärtig gebe es daher in Werbach keine weiteren freien Flächen mehr.

Separate Erschließung

Entstehen soll das neue Baugebiet mit der etwas sperrigen Bezeichnung „Oberes Tor links der Straße III“ an der Hauptstraße/L 506 Richtung Niklashausen, gegenüber dem Hotel Belle Maison und der Firma Rofa. An den Straßenverkehr angeschlossen wird es über die L 506, genauer gesagt über den Weg zur alten Kläranlagen.

Ursprünglich war dies anders vorgesehen, der Verkehr sollte stattdessen über das angrenzende Baugebiet „Oberes Tor links der Straße II“ fließen. „Wir haben uns aber gemeinsam mit Markus Metz, dem Leiter des Straßenbauamts beim Landratsamt, erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Anschluss doch über die L 506 erfolgt“, merkte der Bürgermeister an.

Die genauen Details zu dem Areal präsentierte Birgit Frei vom Tauberbischofsheimer Ingenieurbüro Walter & Partner den Gemeinderäten. Wie sie ausführte sollen dort auf einer Fläche von 21 000 Quadratmetern (davon 15 000 Quadratmeter reine Grundstücksfläche) insgesamt 23 Bauplätze entstehen. Das gesamte Gelände hat eine Neigung von sechs bis acht Prozent. „Wenn man will, kriegt man dort eine ordentliche Hangbebauung hin“, erläuterte Frei.

565 bis 883 Quadratmeter groß

Die einzelnen Grundstücke werden eine Fläche von 565 bis maximal 883 Quadratmetern haben. Als mögliche Bebauung zugelassen sind Einzel- und Doppelhäuser.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Albrecht Rudolf erklärte Birgit Frei zudem, dass auch Mehrfamilienhäuser dort gebaut werden könnten. So dürfen pro Einzelhaus zwei Wohneinheiten untergebracht werden, in einem Doppelhaus können vier Wohnungen eingerichtet werden.

Das gesamte Areal ist als Wohn-/Mischgebiet konzipiert, was bedeutet, dass dort auch „nicht störende Gewerbebetriebe“ zulässig sind. Und für künftige Häuslebauer wichtig zu wissen: Steinvorgärten sind in dem neuen Baugebiet nicht erlaubt. Die Entwürfe für das Neubaugebiet sollen nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und dann vier Wochen lang einsehbar sein.

Auf der Tagesordnung stand daneben auch der Beschluss einer Satzung für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage. Diese sei die rechtssicherste Möglichkeit, auch weiterhin zweimal im Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag zu veranstalten, wie Hauptamtsleiter Tobias Schwarzbach ausführte.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag und votierte einstimmig für die Satzung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019