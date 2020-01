Gemeindeleben mitgestaltet

Werbach.Zur Hauptversammlung des MSC Werbach im TSV-Sportheim trafen sich unter der Leitung von Roland Kraft (einer von drei Vorsitzenden) 19 Mitglieder sowie Gäste.

Nach der Totenehrung blickte Kraft auf das abgelaufene Jahr 2019 zurück. Besonders hob er den Seniorennachmittag mit der Firma Zweirad-Esser aus Tauberbischofsheim unter der Leitung von Marvin Esser zum Thema E-Bikes hervor. Die Eröffnung des Pumptracks, die im Zusammenhang mit dem Beachvolleyballturnier stattfand, bezeichnete er als einen großen Erfolg. Der Pumptrack werde weiterhin sehr gerne von Groß und Klein aus nah und fern genutzt. Der Redner dankte Christoph Mergl und Michael Zwingmann für die Errichtung der Anlage.

Das Kinderferienprogramm im August sowie der Bayrische Bierabend im 9. November waren sehr gut besucht. Erfolgreich verlief auch das adventliche Hoffest im Dezember, das mehrerer ortsansässige Vereine organisiert hatten.

Sportleiter Christoph Mergl gab in seinem Bericht einen detaillierten Einblick in die sportliche Entwicklung des Vereins. Diese Ausführungen machten deutlich, dass der Verein aktiv am Leben in der Gemeinde mitwirkt und nicht nur Verantwortung in motorsportlichen und verkehrserziehenden Bereichen übernimmt.

Das wöchentliche Volleyball-Training fand, so Mergl, 47 Mal statt und ist mit durchschnittlich zehn bis zwölf Personen gut besucht. Immer mehr Sportler beteiligen sich an den Mountainbike-Ausfahrten. 2019 gab es zwölf geführte Touren für Erwachsene und eine Kinder-Tour.

In diesem Jahr sind monatliche Ausfahrten für Erwachsene und mindestens zwei Kinder-Touren geplant. Der MSC war beim „Zwölf-Stunden-Rennen“ in Külsheim sowie beim „Stenger-Bike-Waldseecup“ in Heimbuchenthal mit zwei Teams vertreten.

Dem Bericht von Gloria Kraft war zu entnehmen, dass der MSC finanziell gut ausgestattet ist. Der Kassenwartin wurde eine einwandfreie Führung der Finanzen bescheinigt. Daraufhin entlasteten die Mitglieder den Vorstand einstimmig.

Wie es im Bericht es Vereins abschließend heißt, war ein Höhepunkt der Veranstaltung die Ehrung zahlreicher langjähriger Mitglieder, die aber nicht alle anwesend sein konnten.

