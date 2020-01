Für Frieden in der Welt

WENKHEIM.Für „Frieden – im Libanon und weltweit“ zogen wieder die Sternsinger durch Wenkheim.

Im Rahmen des Gemeindegottesdienstes hatte Pfarrer Herrmann Konrad die 14 Mädchen und Jungen ausgesandt, um den Segen der Kirche in die Häuser und Wohnungen zu tragen. Mit geweihter Kreide zeichneten sie den Segensspruch „20 + C + M + B + 20“ („Christus Mansionem Benedikat“ – „Christus segne dieses Haus im Jahre des Heils 2020“) an die Türen und baten dabei um Spenden für die weltweiten Friedensprojekte der Sternsingeraktion im Libanon und in Syrien.

Dabei kam in diesem Jahr die stolze die Summe von 1620 Euro zusammen. wbp

