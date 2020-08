Flaschenpost trieb bis nach Niklashausen

Glückliche Finderin: Sina Schmelz hat eine Flaschenpost aus der Tauber gefischt. Nun sucht sie denjenigen, der sie auf den Weg geschickt hat.

Tauberbischofsheim/Niklashausen. Die Sonne brennt vom Himmel, das Wasser der Tauber ist angenehm kühl. Es ist Sonntagnachmittag und Sina Schmelz probiert auf dem Fluss gerade ihr niegelnagelneues Stand-Up-Paddle-Board aus. Kurz hinter dem Wehr in Niklashausen ging es ab ins Wasser, bis knapp vor Gamburg sind sie und ihr Freund gepaddelt. Auf dem Rückweg deutet er plötzlich auf das Wasser. „Hey, da schwimmt etwas.“ Tatsächlich, mitten auf der Tauber glänzt etwas an der Oberfläche – eine Flaschenpost.

„Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind“, erinnert sich Sina Schmelz ein paar Tage später lachend. „Die Flaschenpost schwamm wirklich mitten auf dem Wasser, wir hätten gar nicht drum herum fahren können.“ Den beiden blieb also fast nichts anderes übrig, als das gläserne Gefäß aus dem Fluss zu fischen. Im Inneren befand sich ein Blatt Papier mit einem kleinen Kunstwerk darauf. Doch leider konnte die 27-Jährige den Namen, mit dem unterschrieben wurde, nicht entziffern: „Es könnte Finn oder Tim heißen, oder auch etwas ganz anderes.“ Das Datum ist noch lesbar: Die Flaschenpost landete wohl am 29. Juni diesen Jahres im Fluss. Ihre Reise begann sie dem zufolge in Tauberbischofsheim.

Ein Stück flussabwärts

Ein Stück hatte es die Flaschenpost also schon flussabwärts geschafft. „Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie doch so lange bis hierher gebraucht hat“, stellt Sina Schmelz fest. „Sie muss ja auf dem Hinweg nach Gamburg auch schon da gewesen sein, aber da habe ich sie noch nicht entdeckt.“

Es ist schon die zweite Flaschenpost, die sie gefunden hat – die andere trieb ihr in Würzburg über den Weg. „Eigentlich müsste ich jetzt auch einmal eine schreiben und in den Fluss werfen“, überlegt die 27-Jährige. Vorher möchte sie aber gern den Absender der Flaschenpost aus der Tauber ausfindig machen, und hat sich dazu an die Fränksichen Nachrichten gewandt.

„Ich fände es schön, wenn derjenige, der sie auf den Weg geschickt hat, wüsste, dass die Flaschenpost angekommen ist“, erklärt sie – gerade weil sie vermutet, dass der Absender ein Kind ist. „Das freut sich doch bestimmt“, sagt sie und hofft nun, dass der Absender womöglich diesen Artikel entdeckt und sich daraufhin meldet. eli

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020