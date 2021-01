Finanziell wird es für Gemeinde etwas enger

Bürgermeister Ottmar Dürr gab in der Sitzung des Werbacher Gemeinderats am Dienstag bekannt, dass die Gemeinde Werbach aus dem Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum für 2021 insgesamt 576 660 Euro erhält. Für die Umgestaltung der Welzbach-Grundschule Wenkheim fließen 530 800 Euro. Dabei werde der untere Bereich zum Kindergarten, der oberer Teil sei für die örtlichen Vereine, ein Bereich für die Ortsverwaltung bestimmt, so Dürr. 45 860 Euro könnten für ein gewerbliches Projekt in Werbach verwendet werden. Der Betrag sei heuer die höchste Fördersumme einer Gemeinde im Main-Tauber-Kreis in diesem Programm, freute sich der Bürgermeister: „Wir brauchen als ländliche Kommune diese Unterstützung.“

Alle vier vorliegenden Bauanträge wurden einstimmig befürwortet.

Ein Bürger beanstandete, wie der Beschluss der Feuerwehrentschädigungssatzung in der Sitzung Mitte Dezember erfolgt ist. Dürr antwortete, der Gemeinderat habe ein klares Votum gegeben. Vor dem Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs für Wenkheim erfolge die Bildung eines Arbeitskreises mit Hilfe der Wehr. Die Gemeinde Werbach sei ein zuverlässiger Partner der Feuerwehr auch in der Gesamtbetrachtung von Strukturen. hpw