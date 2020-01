Farbschmierereien an der Pfarrkirche

Werbach.Für großen Ärger und Frust haben Farbschmierereien auf der gesamten Westseite der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Werbach gesorgt. Wie die Polizei nun auf Nachfragen der Fränkischen Nachrichten erklärte, wurden die Schmierereien am Freitag, 10. Januar, angebracht. Ein Anwohner hatte gegen 21.30 Uhr und ein Passant, der mit seinem Hund gegen 24 Uhr im Bereich der Kirche unterwegs war, einen jungen Mann gesehen, der trotz kühler Temperaturen in kurzer Hose, möglicherweise in Boxer-Shorts, unterwegs war. Der Mann wurde auf Mitte 20 Jahre geschätzt und soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Nach bisher erfolglosen Ermittlungen hofft die Polizei nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen nimmt die Polizei unter Telefon 09341/810 entgegen. ber/Bild: Bernhard Müller

