„Erneut gutes Ergebnis erzielt“

Werbach.Mit recht erfreulichen Zahlen wartete der bisherige Kämmerer, Bernhard Bach, bei der Vorstellung des Rechnungsergebnisses für 2018 auf. Dafür gab es unter dem Strich Lob von allen Seiten, und entsprechend stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag das Ergebnis auch einstimmig fest.

Trotz großer Investitionen im Jahr 2018, um Werbach weiter fit für die Zukunft zu machen, könne man den Rechnungsabschluss „als hervorragend bezeichnen“, wertete Bürgermeister Ottmar Dürr das präsentierte Zahlenwerk. „Es ist, wie in den vergangenen Jahren, ein gutes Ergebnis, attestierte ebenso Bernhard Bach, der die letzte Jahresrechnung vor der Umstellung auf Doppik vorstellte und künftig andere Führungsaufgaben in der Verwaltung übernehmen wird. Das Volumen des Vermögenshaushalts mit 9 818 073 Euro sei annähernd wie im Planansatz ausgefallen. Etwa bei den Gebühren seien Mehreinnahmen erzielt worden. Die Gewerbesteuer sei auf einem durchschnittlichen Niveau ausgefallen. Durch zum Teil nicht benötigte Ausgaben konnten einige Einsparungen erzielt werden. Diese positiven Ergebnisse hätten zu einer deutlich über dem Ansatz liegenden Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt geführt. Mit Blick auf den Vermögenshaushalt mahnte Bach für die Zukunft an, ganz genau zu prüfen, was man wirklich braucht. „Mit den vorhandenen Mitteln sollten wir sehr sparsam umgehen. Eine Reserve ist nicht schlecht“, so Bach.

Vieles sei wünschenswert, doch man könne nicht alle Wünsche erfüllen. In die Entscheidungen müsse man alle Kriterien einbeziehen, auch wenn es manchmal unpopulär sei. Zumal den Kommunen von der Politik kurzfristig Aufgaben übertragen würden, für die nicht das Geld fließe, wie es nötig wäre. In diesem Zusammenhang nannte Bach etwa die steigenden kommunalen Aufwendungen für die Kindergärten oder die Ganztagesschulen. Zudem sei die Gemeinde bei ihrem Haushalt in hohem Maß von den Schlüsselzuweisungen des Landes und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer abhängig und müsse entsprechend auch den Auflagen bei der Kostendeckung nachkommen.

„Der Haushalt 2018 steht auf soliden Füßen“, dankte Albrecht Rudolf der Verwaltung für die erbrachte Arbeit. Man habe bei zahlreichen Investitionen viel geleistet und verantwortungsvoll gewirtschaftet. Er machte aber ebenfalls auf die große Abhängigkeit von Zuschüssen aufmerksam.

Man habe im Jahr 2018 wichtige Weichen für die nachfolgenden Generationen gestellt und zukunftsorientiert gehandelt, erklärte Michael Zwingmann. So sei man bei der Kinderbetreuung und mit dem geplanten Bildungscampus auf dem neuesten Stand. Neben den finanziellen Daten dürfe man auch die ehrenamtliche Arbeit nicht aus den Augen verlieren und müsse sie etwa durch weitere Förderung unterstützen. ber

