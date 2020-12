Elf Stationen führen den Wanderer durchs ganze Dorf

Wenkheim.Schon im Frühjahr beim ersten Lockdown, als keine Gottesdienste stattfinden durften, ging man in der evangelischen Kirchengemeinde einen besonderen Weg. Dabei wurden die Passion Jesu und die Auferstehung für die Menschen außerhalb des Kirchengebäudes erlebbar gemacht. So entstand damals die Idee, einen „Osterweg“ zu gestalten. Sechs verschiedene Stationen im Ort wurden dafür gestaltet. Über 250 Teilnehmer wurden registriert.

Aspekte der Adventszeit

Jetzt gibt es eine Neuauflage in Form eines „Adventsweges“. Er zeigt die verschiedenen Aspekte der Adventszeit auf und endet bei der letzten Station im Weihnachtsgeschehen. Insgesamt 25 Mitarbeiter waren an der Gestaltung beteiligt. Dadurch dass es viele einzelne Stationen sind, die vorbereitet werden mussten, konnten sie durch Einzelpersonen oder zu zweit vorbereitet werden. So klappt auch die Vorbereitung unter Corona-Bedingungen.

Der fertige Weg hat elf Stationen, die an markanten Stellen im Dorf verteilt sind. Einen Schwerpunkt bilden wieder die Stationen rund um das evangelische Gemeindehaus. Hier hat die Wenkheimer Kirchengemeinde als Hausherrin die meisten Möglichkeiten, etwas zu gestalten.

Station in katholischer Kirche

Aber auch an anderen Stellen wie bei der Volksbank und bei „Evelyn’s Frischemarkt“ gibt es Stationen. Besonders freut es den evangelischen Ältestenkreis, dass es auch eine Station in der katholischen Kirche gibt. Die Idee stammte von einer katholischen Pfarrgemeinderätin. Während der Vorbereitung entstand die Idee, die Plakattexte an den Stationen auch als Hörversion einzusprechen. Auf den Plakaten der Stationen gibt es dafür einen QR-Code und alternativ einen Internet-Link. Auf dem Adventsweg gibt es außerdem viele bunt angemalte Sterne zu suchen. Dies soll insbesondere Kindern eine Freude bereiten.

1,1 Kilometer lang

Insgesamt ist die Wegstrecke rund 1,1 Kilometer lang. Die Karte der Wegstrecke kann auf der Homepage der Evangelischen Kirche Wenkheim (www.kirche-wenkheim.de) angesehen werden und kommt bei der ersten Station ebenfalls per QR-Code auf das Handy.

Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass sie die jeweiligen Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung beachten müssen. Der Weg kann daher auch gut alleine oder mit dem eigenen Haushalt gegangen werden. An den Stellen, wo Gegenstände angefasst werden können, wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.

Gottesdienst im Freien

Auch Heiligabend wird in Wenkheim besonders gefeiert. An diesem Tag kommen normalerweise über 300 Personen in den 16 Uhr-Gottesdienst. 2020 findet ein Open-Air-Gottesdienst vor dem Kirchengebäude statt, dabei können die Abstandsregeln eingehalten werden. Der Adventsweg bleibt bis zum 27. Dezember offen. Er ist tagsüber begehbar. Startpunkt ist am Schaukasten vor dem Evangelischen Kindergarten, Obertorstraße 1. Dort gibt es genügend Parkplätze. rei

