Eingangsbereich der Synagoge renoviert

Dr. Katharina Bähne referierte über Simchat Torah.

Wenkheim.Der Verein „die Schul“ -Gedenkstätte Synagoge Wenkheim hielt unter Einhaltung der Corona Abstands- und Hygieneregeln seine Jahreshauptversammlung.

Vorsitzender Michael Knoblauch freute sich bei der Begrüßung, dass die frühere Vorsitzende des Vereins „die schul“, Dr. Katharina Bähne, die von München angereist war und zum Thema „Simchat Torah“ einen Vortrag hielt

Vortrag über Simchat Torah

Simchat Torah (hebräisch Freude der Weisung) ist der letzte der jüdischen Feiertage, die mit dem Laubhüttenfest (Sukkot) beginnen. In orthodoxen und konservativen Gemeinden der Diaspora wird er als zweiter Tag des Schemini Azeret-Festes am 23. Tischri, dem ersten Monat des jüdischen Kalenders, im September oder Oktober gefeiert – in Israel und in denjenigen Reformgemeinden, wo Schemini Azeret nur einen Tag dauert, gleichzeitig mit Schemini Azeret am 22. Tischri. Simchat Tora erfreut sich auch bei weniger religiösen Juden, vor allem bei Familien mit Kindern, großer Beliebtheit. Es beginnt mit dem Segen Schehechejanu.

Seit dem 14. Jahrhundert wird an diesem Festtag die Vorlesung der Tora, der fünf Bücher Moses, in der Synagoge mit dem letzten Abschnitt des fünften Buches beendet und sogleich wieder mit dem ersten Abschnitt des ersten Buches von neuem begonnen.

Besonderes Fest für Kinder

Für die Kinder ist Simchat Torah ein besonderer Festtag, an dem sie an den Prozessionen teilnehmen, nach aschkenasischen Brauch mit speziellen Fähnchen, und mit Früchten und Süßigkeiten beschenkt werden. Dr. Katharina Bähne ging im Weiteren auf regionale Unterschiede in einzelnen Gemeinden ein, die von der Orientierung der jeweiligen jüdischen Gemeinde (orthodox, konservativ oder liberal) abhängen.

Nach dem Dank an die Referentin leitete Vorsitzender Michael Knoblauch zur Jahreshauptversammlung über. Er teilte rückblickend mit, dass trotz der Ereignisse um die Pandemie, einige Veranstaltungen unter Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden konnten. Dadurch konnte das kulturelle Leben in Wenkheim und besonders in der ehemaligen Synagoge ein Stück weit aufrechterhalten werden. Führungen fanden in 2020 in reduzierter Anzahl statt. Als Baumaßnahme wurde die Renovierung des Eingangsbereichs erwähnt, die teilweise mit privaten Spenden finanziert werden konnte.

Kassenwart Markus Sellen berichtete, dass die veränderten Bedingungen keinen größeren Einbußen in der finanziellen Lage des Vereins verursacht hätten. Kassenprüfer Hanno Herold bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Ortsvor-steher Emil Baunach überbrachte die Grüße der Gemeinde- und Ortsverwaltung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die ohne Gegenstimmen erfolgte.

Veranstaltungen nicht planbar

Die weitere Vorgehensweise in Sachen Programmgestaltung wurde ausführlich erörtert. Aufgrund der Entwicklung kann der Verein im Bereich Veranstaltungen nur bedingt vorausschauend in den Gebieten SYNkope, SYNema und SYNaloge planen und wird je nach Entwicklung der Pandemie-Situation auf Sicht fahren müssen. Einig war man sich, dass das Angebot an kulturellen Veranstaltungen auf niedrigem Level weitergeführt werden soll. rei

