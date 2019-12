Edeltraud Both im Ruhestand

Werbach.Nach 25 Jahren Dienstzeit bei der Gemeinde Werbach wurde Edeltraud Both im Rahmen einer Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

„Ein Vierteljahrhundert beim selben Arbeitgeber zu verbringen, ist in der heutigen Zeit der Globalisierung und Flexibilisierung längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Diese lange Zeitspanne zeugt von einer echten und ehrlichen Verbundenheit mit der Kommune“, stellte der Bürgermeister fest.

Durch ihre hohe Fachkompetenz und freundliche Art habe sich Edeltraud Both bei den Kollegen und den Bürgern ein sehr hohes Ansehen erworben.

Der Rathaus-Chef blickte auf die Anfänge des Berufsweges von Edeltraud Both zurück. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau und einer weiteren Tätigkeit als kaufmännische Angestellte erfolgte unter dem damaligen Bürgermeister Günter Schäfer ihre Einstellung als Verwaltungsangestellte zum 1. Juli 1994 bei der Gemeinde Werbach im Grund- und Standesamt.

Als stellvertretende Ratschreiberin oblag ihr unter sechs Notaren die Führung der Grundbücher. In ihrer Tätigkeit als Standesbeamtin war sie für alle in diesem Bereich anfallenden Aufgaben verantwortlich. Für die über 25 Jahre lange Arbeit in der kommunalen Selbstverwaltung würdigte Bürgermeister Ottmar Dürr die Mitarbeiterin und überreichte ihr eine Urkunde mit entsprechender Würdigung sowie einen Blumenstrauß. „Sie waren mir stets eine äußerst wertvolle Mitarbeiterin“, betonte Bürgermeister Dürr. Im Ruhestand werde sich Edeltraud Both jetzt noch intensiver um ihre fünf Enkelkinder kümmern und mit dem Fahrrad Kurztrips unternehmen, die nun auch während der Woche möglich sein werden. Als Nachfolgerin von Edeltraud Both wird jetzt Verena Bopp im Standesamt der Gemeinde Werbach tätig sein. gmw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019