Die Übungsbeteiligung verbessern

Werbachhausen.Kommandant Steffen Uher begrüßte zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Werbachhausen zahlreiche Mitglieder.

Zu Beginn gedachte man der verstorbenen Kameraden. In seinem Tätigkeitsbericht zeigte sich Abteilungskommandant Steffen Uher erfreut darüber, dass die Abteilung im vergangenen Jahr zu keinem Einsatz habe ausrücken müssen. Er mahnte jedoch die niedrige Übungsbeteiligung an und wünschte sich eine Steigerung für die Zukunft.

Zahlreiche Aktivitäten

Weiterberichtete Steffen Uher von zahlreichen Aktivitäten und Übungen. Die Feuerwehr beteiligte sich an der Kerwe, am Gemeindehausdienst, beim Fasching im Gemeindehaus und beim Aufstellen der Bänke am Gemeindehaus. Aus dem aktiven Dienst wechselten Karl Lenz, Theo Blatz und Winfried Väth in die Altersmannschaft. Der Abteilungskommandant bedankte sich bei den Kameraden für ihre geleistete Arbeit.

Es folgten der Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüfer. Erich Müller bescheinigte Kassierer Christoph Michel eine einwandfreie Finanzführung. Winfried Väth bat die Versammlung um Entlastung des Vorstands. Diese wurde einstimmig erteilt.

Michael Gütter wurde nach erfolgreich abgeschlossener Grundausbildung zum Feuerwehrmann befördert.

Der Werbacher Bürgermeister Ottmar Dürr dankte den Werbachhäusern Aktiven für das große ehrenamtliche Engagement und ihrem Dienst am Nächsten. Er lobte den Zusammenhalt unter den Mitgliedern, wünschte allen eine unfallfreie Zeit und viel Freude bei der Arbeit für das Gemeinwohl.

Kommandant Andreas Fiederlein berichtete von insgesamt 13 Einsätzen, bei denen es sich meist um Technische Hilfeleistungen beziehungsweise . Brandeinsätze handelte. Er lobte den Zusammenhalt innerhalb der Gemeindefeuerwehr und wünschte sich eine Steigerung der Ausbildungen zu Atemschutzgeräteträgern in Werbachhausen.

Zum Schluss kündigte der stellvertretende Abteilungskommandant Andreas Dürr an, dass man sich bei der Übung am 13. Mai intensiv mit dem Thema Erste Hilfe befassen wird. ffw

