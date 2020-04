„Die Neubrunner Bürger halten zusammen“

Mit Enthusiasmus und Verve startet Heiko Menig in seine dritte Amtsperiode als Neubrunner Bürgermeister.

Neubrunn. „Es waren spannende und aufregende zwölf Jahre“, sagt Heiko Menig. Mit einer deutlichen Mehrheit von 88,2 Prozent ist er als Bürgermeister von Neubrunn im Amt bestätigt worden. Der 47-Jährige zieht im Gespräch mit den FN Bilanz seines bisherigen Wirkens und wirft einen Blick auf die nächsten sechs Jahre.

Menig ist froh über den großen Zuspruch. „Gemeinsam mit den Bürgern ist vieles bewegt worden.“ Und genau das ist sein Credo: Zusammen mit der Verwaltung und dem Gemeinderat will er die Bürger mit ins Boot holen. „Wir tun was für die Dorfgemeinschaft und die Neubrunner halten zusammen.“

Viele Maßnahmen standen in der letzten Dekade in den beiden Ortsteilen an. „Die Gemeinde hatte noch nie viel Geld, wir können keine großen Sprünge machen.“ Daher müsse man immer abwägen, welche Projekte umgesetzt würden. Doch die Mittel würden sinnvoll eingesetzt, auch wenn man sich für manche Maßnahme verschulde. Allen voran nennt Menig die Sanierung von Kanal und Wasserleitungen sowie von Straßen. „Das muss einfach laufen“, macht er die Priorität deutlich. Zu den wichtigen Aufgaben gehört auch die Sanierung der Hallen in Neubrunn und der Frankenlandhalle in Böttigheim, die derzeit im Zeitplan liegt.

Bürgerprojekte

Eine Kür, wenn auch für ihn eine gerne gezeigte, ist der Erhalt des Freibads. Die Sanierung dieser Freizeiteinrichtung habe einen dicken Batzen verschlungen. Und der wäre noch größer geworden, hätten sich die Neubrunner nicht mit zahlreichen Arbeitsstunden daran beteiligt. Auch die Einführung eines Bürgerbusses ist für den Rathauschef ein solches Bürgerprojekt.

Stolz ist Menig auf das Helfernetzwerk. Vor einigen Jahren wollte er eine solche Initiative in der Gemeinde schon einmal ins Leben rufen – mit mäßigem Erfolg, wie er sich erinnert. Vor fünf Jahren wagte man dann einen neuerlichen Vorstoß. „Rüstige Rentner bieten anderen ihre Hilfe an, vom Einkaufen bis zum Hecken schneiden“, informiert der Rathauschef. Auch der Winterdienst werde für ältere Mitbürger übernommen. Und dieses Netzwerk komme auch der Gemeinde zugute, denn die engagierten Mitstreiter mähten Rasen auf öffentlichen Flächen oder hätten auch schon die Bänke gestrichen. Unterm Strich zahle sich solches Engagement für die Kommune auch finanziell aus, ist der 47-Jährige überzeugt, dem auch die Vereine in der Gemeinde sehr am Herzen liegen.

Neue Wege geht man auf seine Initiative hin bei den Stromverträgen. Wurden sie früher, wie in anderen Kommunen üblich, über einen Rahmenvertrag des Landes gestaltet, hatte sich Menig vor rund fünf Jahren zusammen mit andern Kommunen um eine Strombedarfsausschreibung gekümmert. „Und seitdem sparen wir als Gemeinde einiges an Geld“, ist er froh über diesen Coup. Es sei ein Risiko gewesen, weil man nicht habe abschätzen können, was dabei herauskomme.

Gemeinschaftssinn

Gerne erinnert sich der Rathauschef auch an die 1200-Jahr-Feier in Neubrunn 2015. „Ein solches Fest geht nur mit allen Vereinen und Bürgern zusammen und war eine tolle Geschichte“, spricht der 47-Jährige von einem ganz besonderen Höhepunkt in seiner bisherigen Amtszeit. Dass der Gemeinschaftssinn passt, zeigt für ihn auch der Sieg als „coolste Gemeinde Mainfrankens“ beim Wettbewerb von Radio Gong 2017.

„Viel für die Bürger und mit den Bürgern bewegen“, ist das Motto des vierfachen Familienvaters, der sich schon mit 25 Jahren als Kreisbrandmeister für die Mitmenschen engagiert hat. Und seine Agenda für die nächsten Jahre ist noch immer gut gefüllt. Ein wichtiger Punkt ist dabei für ihn die Schaffung von seniorengerechtem Wohnraum. „Das konnte die Gemeinde bisher nicht finanzieren und man hatte auch keine passende Örtlichkeit.“

Ortskerne sanieren

Nicht umhin kommt man in den nächsten Jahren, die Kläranlagen zu sanieren. Das sei aufgrund der hohen Kosten schon länger geschoben worden, so Menig. In Kürze fertig gestellt ist dagegen die Erschließung von 16 Bauplätzen. Gleichzeitig geht man auch in die Innenentwicklung, um Leerstände und Brachflächen zu nutzen. Für das künftige Sanierungsgebiet will man durch ein kommunales Finanzierungsprogramm Bürger zu Investitionen animieren und „die Attraktivität steigern“.

Ein Augenmerk legt der engagierte Feuerwehrmann auch auf die Einsatzfähigkeit der Truppe. Und dazu gehört ein Feuerwehrgerätehaus. Dazu will die Kommune den ehemaligen Getränkemarkt erwerben und entsprechend umbauen.

Auf den Erhalt der bisherigen Infrastruktur in der Kommune legt Menig großen Wert. Denn Neubrunn sei in den letzten Jahren leicht gewachsen. Und diesen Trend gelte es fortzusetzen. Schließlich liege man strategisch gut zwischen Würzburg, Tauberbischofsheim und Wertheim. Arbeitsplätze erhalten, Freizeitmöglichkeiten verbessern, eine Radweganbindung nach Wertheim und Werbach schaffen: Das sind nur einige Vorhaben. „Hier lässt es sich gut wohnen – auch ohne Auto“, ist der Rathauschef überzeugt. „Ich will daran arbeiten, dass Neubrunn lebenswert und attraktiv bleibt.“

Dabei hat Menig auch die Jugendlichen im Blick. Schwimmbad und Bolzplatz in Neubrunn sollen ergänzt werden um einen sogenannten Pumptrack. „Die Fahrradbahn mit Hügeln und Steilkurven soll auch für Roller und Inliner nutzbar sein“, wünscht er sich. In Böttigheim möchte er einen Streetsoccercourt einrichten, der auch wetterunabhängig genutzt werden kann. Ein Freizeitbereich mit Bocciabahn und Kneipp-Anlage schwebt ihm vor.

„Es macht sehr viel Spaß etwas zu bewegen. Die Menschen kommen mit Wünschen und Sorgen, wir versuchen zu helfen, auch wenn man es nicht jedem recht machen kann.“ Gerade die Abwechslung, dass kein Tag wie der andere ist, schätzt Heiko Menig am Amt des Bürgermeisters. „Ich liebe solche Herausforderungen und für andere da zu sein.“ Sein Wunsch für die nächsten Jahre: „Wir wollen offen, ehrlich und gemeinsam für die Kommune arbeiten.“

