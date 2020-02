Die Hokemos ließen es richtig krachen

Mit einem bunten GaudiUmzug durch die Ortschaft feierten die närrischen Hokemos und mit ihnen zusammen zahlreiche Zuschauer den Faschingssonntag.

Gamburg. Nur der Himmel war grau, ansonsten beherrschten die bunten Kostüme der zahlreichen Narren und die schön herausgeputzten Wagen den Faschingsumzug der Gamburger Hokemos, an dem auch viele Gruppen und Abordnungen aus den umliegenden Gemeinden teilnahmen und zur prächtigen Stimmung beitrugen. Und der Wettergott meinte es am Sonntag ebenfalls relativ gut mit den Narren, zwar pfiff der Wind durch die Straßen, doch es blieb zumindest von oben her trocken.

Wie es sich gehört, führten die Hokemos den bunten Gaudiwurm mit ihrem Motivwagen „Achtung freilaufende Hokemänner. Betreten der Fahrbahn verboten“ an. Danach folgten an die 20 Abordnungen, zum Teil mit Motivwagen oder als Fußgruppen. Für flotte musikalische Unterhaltung sorgten nicht nur die Gamburger Musikanten, sondern ebenso der Höhefelder Fanfarenzug – oder die Zuschauer, die zu hunderten die Straße säumten, bekamen aus mitgeführten Musikboxen etwas auf die Ohren. Und immer wieder wurde die Stimmung mit einem dreifach kräftigen „Hokemo zieh’ nei“ eingeheizt. Mit fantasievollen Kostümen wartete etwa die Minigarde auf, die sich in kleine Elfen verkleidet hatte. Das Thema „Klimawandel – Südseezauber an der Tauber“ hatten sich die „Golden Girls“ aus Gamburg zum Motto auserkoren, während die Gamburger Jugend mit „Niederes Volk & hoher Adel – Wir feiern heut’ in Gamburg Castle“ für Lokalkolorit sorgte.

Freuen durften sich auch die kleinen Zuschauer am Straßenrand, denn sie wurden von den Akteuren auf den Wagen oder von den Fußgruppen mit vielen Süßigkeiten verwöhnt.

Info: Weitere Bilder gibt es in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de im Internet.

