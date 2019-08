Blick auf Schicksale jüdischer Kinder

Wenkheim.Eine Wanderausstellung besonderer Art bietet ab Sonntag, 28. Juli, der Verein „die schul“ in der ehemaligen Synagoge in der Breiten Straße 7 in Wenkheim an. Unter dem Namen „Vergissmeinnicht“ wird das Schicksal von jüdischen Kindern in verschiedenen Landkreisen in Unterfranken (Haßfurt, Hofheim und Ebern) dargestellt.

Leid und Hoffnung

„Vergissmeinnicht“ berichtet vom Schicksal, Leid und Schrecken und natürlich vom Tod, aber auch von der Hoffnung, dem Glück und Leben danach. Die Dokumente, Zeitzeugnisse und historischen Unterlagen geben eindrucksvoll Einzelschicksale, aber auch historische Zusammenhänge wieder und sind reichlich mit Fotos ausgestattet.

Die Eröffnung erfolgt am Sonntag 28. Juli, um 20 Uhr mit einem Vortrag von Oberstudienrat Daniel Heß, dessen Schüler vom Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern die Ausstellung über einen Zeitraum von zwei Jahren erarbeitet haben. rei

