Werbach.Die Musikschule Werbach veranstaltet einen Informationsabend am Dienstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr in der Musikschule in der Tauberhalle. Thema ist das Projekt „Bläserklasse für Erwachsene“. Angesprochen sind Erwachsene mit musikalischen Vorkenntnissen und Neueinsteiger. Das Projekt richtet sich auch an Eltern mit musizierenden Kindern. Es findet eine wöchentliche Orchesterprobe und zusätzlich Instrumentalunterricht bei Lehrern der Musikschule statt. So kann das Erlernte regelmäßig in der Praxis angewendet werden. Das Projekt ist auf zwei Jahre ausgelegt. Danach besteht die Möglichkeit, im Blasorchester Welzbach-Tauber zu spielen. Unterrichtet werden in der Bläserklasse Trompete, Posaune, Waldhorn, Tenorhorn/Bariton, Tuba, Klarinette, Saxofon, Querflöte und Schlagzeug. Für die Teilnahme wird eine Gebühr erhoben. Weitere Information unter www.musikschule-werbach.de, E-Mail: musikschule.werbach@web.de oder unter Telefon 0175/2452802.

