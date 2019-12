Besinnlich auf stille Zeit eingestimmt

Niklashausen.Zu einer schönen Einstimmung auf die kommende Weihnachtszeit hatte der Arbeitergesangverein Niklashausen in den „kleinen Dom im Taubertal“ aufgerufen. Wieder einmal sorgten die gelungenen Vorträge der Mitwirkenden und auch die gute Akustik in der Kirche für einen wunderbaren Abend.

Orgelbegleitung

Achim Hörner an der Orgel begann mit dem „Larghetto“ und der Arie „Er weidet seine Herde“ von G.F.Händel, bevor die Eiersheimer Blasmusiker unter Leitung von Eduard Hauck, die das traditionelle Adventskonzert schon seit vielen Jahren bereichern, mit der Weise „Oh Wunder, was soll es bedeuten“ mit den verschiedenen Einsätzen der Instrumente und mächtigem Klang bei „Erhebt in vollen Chören“ erfreuten. Die Eiersheimer Musiker kommen auch wegen der guten Akustik immer gerne in die Niklashäuser Kirche und freuen sich, wie sie sagten, schon aufs nächste Mal.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang Brümmer ertönten die Alphörner der Bläser aus Oberbalbach unter Leitung von Alois Dittmann mit vollem Klang mit der Weise „Gloria“ von Herbert Bischnau.

Der Gesangverein „Frohsinn“ Höhefeld mit seinen 19 Sängern unter Stabführung von Mirjam Heigl gefiel mit einem weihnachtlichen Wiegenlied aus Polen „Luleise Gottessohn“ und „Jubilate“ von Dimitri Bortniansky, bevor Lara Holzhauer mit der Trompete „O Tannenbaum“ vortrug.

Alphornbläser in Aktion

Wieder spielten die Alphornbläser, diesmal „Arosa“ von Robert Oesch, und dann trug der gastgebende Arbeitergesangverein mit seinen 18 Sängern unter bewährter Leitung von Claudiu Berberich sehr ansprechend „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und das bekannte Dona Pacem Domine vor.

Prädikantin Margit Einzmann erzählte im Anschluss eine kleine Weihnachtsgeschichte von einem kleinen Engel, der nicht singen wollte und der dann als „Engel des Friedens“ zur Erde gesandt wurde, bevor Hanna Bühlmann und Emma Engert mit ihren Querflöten „First Noel“ vortrugen und ausgesprochen gut gefielen.

Andachtsjodler

Der Gesangverein Höhefeld trug dann „Veni Jesu“ und „Leise rieselt der Schnee“ vor, bevor die Alphornbläser das Stück „Abendruhe“ spielten und der Arbeitergesangverein „What Child is this“ teilweise mit Orgel- und Querflötenbegleitung und den Andachtsjodler sangen.

Die Eiersheimer Musikanten beendeten mit „Heiliger Tag“ und „Nun nahen sich die Stunden“ das kurzweilige und besinnliche Programm.

Prädikantin Einzmann dankte allen Mitwirkenden, die mit großem Applaus bedacht wurden, für die wunderschönen Vorträge und sprach den Segen aus, bevor alle Kirchenbesucher gemeinsam klangvoll „Macht hoch die Tür“ sangen und sich einig waren, einen sehr ansprechenden und besinnlichen Abend erlebt zu haben. madü

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019