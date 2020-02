Bericht über Leben in Papua-Neuguinea

Wenkheim.Beim Missionstag in der evangelischen Kirche in Wenkheim berichtete Missionar René Bredow (Liebenzeller Mission) von seinem Einsatz in Papua-Neuguinea. Dort hat er mit seiner Frau und den Kindern über 20 Jahre gelebt. In der Predigt betonte er, dass es die Berufung eines Christen sei, Zeuge zu sein und anderen Menschen zu helfen. Eindrucksvoll schilderte er mit Fotos die Veränderungen im Gemeindeleben von Menschen, die im Hochland von Papua-Neuguinea unter sehr einfachen Bedingungen leben. Mitgebracht hatte er einige typische Gebrauchsgegenstände der Einheimischen und Infomaterial. Zurzeit betreut Bredow halbtags eine Kirchengemeinde im Odenwald. Zudem arbeitet er am Seminar in Liebenzell in Arbeitsgruppen mit. Pfarrer Oliver C. Habiger und Martin Fünkner vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband dankten für den Vortrag. rei

