Außenanlage des Campus steht an

Werbach.Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus den Auftrag für den Bau der Außenanlage des Campus in Werbach einstimmig erteilt. Die Arbeiten wird die Firma Boller Bau aus Distelhausen zum Angebotspreis von 73 803 Euro übernehmen. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2020 berücksichtigt.

Am 17. Mai soll die offizielle Einweihung der Mensa erfolgen. Derzeit befindet sich das Gebäude in der Endphase der Fertigstellung. In der Gemeinderatssitzung im April soll eine Besichtigung des Hauses erfolgen, informierte Bürgermeister Ottmar Dürr.

Wie Bauamtsleiter Oliver Schramm erläuterte, seien drei Angebote eingegangen. Dabei habe sich die Firma Boller als günstigster Bieter herausgestellt. Bei der Gestaltung der Außenanlage werde der hintere Bereich vorläufig herausgenommen, weil hier möglicherweise der Bau einer sechsten Kindergartengruppe berücksichtigt werden müsse. Auch der geplante Mehrgenerationenspielplatz werde noch nicht umgesetzt, da hierfür die finanziellen Mittel fehlen, sagte Verwaltungsmitarbeiter Bernhard Bach. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020